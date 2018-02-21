(Görüntülü Haber) Ardahan'da kardan kapanan köy yolları açılıyor

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da etkili olan tipi nedeniyle yer yer 4 metreyi bulan karla kaplı yollar, İl Özel İdare ekipleri tarafından tarafından açılıyor. Ardahan\'da bazı bölgelerde kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tipi nedeniyle merkeze bağlı Çetinsu ve Çeğilli köylerinin yolları ulaşıma kapandı. Köyleri birbirine bağlayan yolda yer yer 4 metre yüksekliğe ulaşan kar, İl Özel İdare ekipleri tarafından temizlendi. Ekipler, en son iki köy yolunu da ulaşıma açtı.