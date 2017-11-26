(Görüntülü Haber) ARDAHAN'DA KAR ÇİLESİ

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),(DHA)Ardahan\'ın Posof İlçesi\'nde 2 gündür etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İlçe merkezinde yaklaşık 40 santime ulaşan kar sonrası vatandaşlar ev, işyerlerinin önündeki karları temizleme telaşına girdi. Kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri şehir içinde ulaşımın rahat sağlanabilmesi için temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı ardından çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kar yağışı ardından temizlik çalışması yapan vatandaşlar, \"Yaklaşık kırk santim kar yağdı. Esinti olmadan yağan kar sıkıntı yaşatmadı. Çatılarda oluşan buzlar tehlike oluşturuyor. Günümüz kar ve buz temizliği ile geçiyor\" diye konuştu. Şehir merkezinde de etkili olan kar arı kovanlarının ve dalında kalan elmaların üzerinde birikmesi güzel görüntüler oluşturdu. Uzun bir aradan sonra karla buluşan çocuklar, doyasıya kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.