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(Görüntülü Haber) Ardahan'da Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da, Belediye, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği geleneksel Rahvan At Yarışlarının 5'incisi ve 3'üncü Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası yapıldı

10 Eylül 2017 20:14

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da, Belediye, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü\'nün ortaklaşa düzenlediği geleneksel Rahvan At Yarışlarının 5\'incisi ve 3\'üncü Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası yapıldı.

Sulakyurt Köyü Mevkisinde yapılan Rahvan At Yarışları büyük çekişmelere sahne oldu. Yarışları Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Partili Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Geleneksel Spor Dalları Federasyon yetkilileri ile vatandaşlar izledi. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, \"Rahvan at geleneğimizde yüzyıllardır devam eden bir spordur ve önemli bir potansiyel değerdir, ata sporumuzdur. Aynı zamanda bu kadim coğrafyanın, orta Anadolu\'nun, Kafkasya\'nın çok önemli bir spor dalıdır. Biz de Ardahan Belediyesi olarak Ardahan\'da bu geleneksel sporumuzun yüzyıllardır devam eden bu bozkırlarda, bu değerli topraklarda bitme noktasına gelen bu Rahvan at sporunu devam ettirmek için yarışmalara ev sahipliği yapmayı kendimize görev bildik\" diye konuştu.

Yarışmaya 14 ilden toplam 103 atlı katılırken, çekişmeli geçen yarışlarda birinci olan Baş Dalı\'nda 6 bin 500, Başaltı Dalı\'nda 5 bin, Büyük Orta\'da 4 bin 500, Küçük Orta\'da 4 bin, Dörtlü Tay\'da 3 bin 250 , Üçlü Tay\'da 3 bin,  İthal A\'da 2 bin 250, İthal B\'de bin 500 lira ödül verildi.

 

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