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(Görüntülü Haber) Ardahan'da buz kesti

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’da dondurucu soğuklara etkisini sürdürmeye devam ediyor

01 Aralık 2017 15:52

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN’da dondurucu soğuklara etkisini sürdürmeye devam ediyor. Çıldır ilçesi sıfırın altında 20 derece ile Türkiye\'deki en soğuk yerleşim birimi oldu. Doğu Anadolu Bölgesi\'nde kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Soğuk havanın etkili olduğu Ardahan\'da ağaçlar kırağıyla kaplandı, otomobillerin camları buz tuttu. Geçen hafta yüzeyi buz tutan Kura Nehri’nde buz kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Nehrin üzerine çıkan gençler, isimlerini yazıp fotoğraf çekildi. Vatandaşlar, Ardahan’da havanın soğuk olduğunu fakat bu yaşantıya alışkın olduklarını söyledi. Türkiye\'nin en soğuk yerleşim yeri sıfırın altında 20 derece ile Ardahan\'ın Çıldır ilçesi oldu. Termometreler sıfırın altında Erzurum\'un Tekman ilçesinde 18.9, Kars\'ta, 14.3, Ardahan\'da 12, Erzurum\'da 9.5, Ağrı\'da ise 6.4 dereceyi gösterdi.

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