(Görüntülü Haber) Araujo: Küme düşme potasından çıkmak için gayret göstereceğiz

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR Teknik Direktörü Leonardo Araujo, bugüne kadar çalıştırdığı takımların küme düşme potasında yer almadığını belirterek, \"Taraftarın takımdan beklentilerinden dolayı baskı unsuru var. Küme düşme potasından bir an önce çıkmak için gayret göstereceğiz\" dedi. Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, Atilla Konuk Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenledi. Göreve başladıktan sonra takımıyla oynadığı iki maçta da mağlubiyet elde ettiklerini anımsatan Araujo, sahada futbolcularının oyunundan memnun olduğunu söyledi. Sezon başında göreve başladığı için adaptasyon süreci yaşadıklarına değinen Araujo, takımının gelecekte çok iyi yerlerde olacağına inandığını vurguladı. İki maçta altı bireysel hata ve duran toptan 6 gol yediklerini anlatan Araujo, defansif ve bireysel hataları en aza indirgeyip takımın iyi bir şekilde yol alması için gayret gösterdiklerini söyledi. İLK DEFA BAŞIMA GELİYOR Gazetecilerin, \"Antalyaspor\'un ligde alt sıralarda yer alması nedeniyle baskı hissediyor musunuz\" sorusuna Araujo, \"Bugüne kadar hiçbir takımım küme düşme potasında yer almadı. İlk defa başıma geliyor. Bu da haliyle takımda baskıyı artırıyor. Ama baktığımda, çok önemli yıldız oyunculara sahip olduğumu görüyorum. Antalyaspor gerçekten çok kaliteli ve tecrübeli oyunculardan oluşuyor. Antalyaspor, bu oyuncularla düşme potasında olmayı hak etmiyor. Bu baskıyı kaldıracak oyuncularımız da var. Taraftarımız cumartesi günü bizi harika bir şekilde destekledi. Antalyaspor taraftarının takımdan beklentilerinden dolayı bir baskı unsuru var. Biz de küme düşme potasından bir an önce yukarıya çıkmak ve yukarıda pozisyonda yer almak için gayret göstereceğiz. Ama maalesef sakat oyuncularımız var. Bu oyuncularımızın bir an önce takıma katılması ve önümüzdeki maçta yer almaları için çalışıyoruz. Ama olumlu yönde ilerliyoruz\" karşılığını verdi. Cuma günü Kasımpaşa ile oynayacaklarını dile getiren Araujo, \"Kasımpaşa iyi organize olan bir takım. Sezona iyi bir şekilde başladılar. Sonradan onlar açısından da işler kötüye gitti. Onların da iyi oyuncuları var. Bizim takımımıza benzer tecrübeli oyuncuları var. İyi organize olan bir takıma karşı oynayacağız\" dedi. Araujo, gelecekte, Antalyaspor camiası ve Antalyaspor halkının istediği, arzuladığı seviyeye ulaşacaklarına emin olduğunu vurguladı. \'NASRİ İLE ETO\'O ARASINDA PROBLEM YOK\' Gazetecilerin \"Maçta Nasri\'nin Eto\'o\'ya pas vermediği gözlendi. Nasri ile Eto\'o arasında problem mi var?\" sorusuna ise Araujo, \"Maçta Nasri\'ye biraz arkada oynamasını, hem defansif hem ofansif yönde katkı göstermesini istedim. Ama kesinlikle böyle bir şey yok. Çünkü hiçbir oyuncum sahaya kaybetmek için çıkmaz. Varını yoğunu verir, yüzde 100 kazanmak ister. Kimse kaybetmek istemez. Saygı ve gururla alakalı bir durum. Bizim takımımızda böyle bir eksiklik yok. Birçok takımla çalıştım, bulundum ama hiçbir takımda buradaki arkadaşlık, oyuncular arası iletişim bu kadar iyi değildi. Burası cennet diyebilirim. Şampiyonlar ligini kazanan takımlar dahil burası cennet\" diye konuştu. Gazetecilerin son soru isteğine Araujo, saatini gösterip gülümseyerek antrenmanın başlayacağını belirtti. \"Devre arasında transfer düşünüyor musunuz\" sorusuna Araujo, \"Takımda hiçbir eksiğim yok. İyi yöndeyiz. Çalıştırdığım takımlar içerisinde en iyi takım\" dedi. Toplantının ardından kırmızı beyazlılar, cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Araujo yönetimindeki antrenmanda kırmızı beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanda Araujo ile Eto\'o, kısa süreli görüştü. Hafif sakatlığı bulunan Zeki, Yekta ve William salonda çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümünde ağrıları nedeniyle Nasri ve Sandro da takımdan ayrı koştu. İlk yarım saati izlemeye açık olan antrenmanın ikinci bölümünde Araujo, futbolcularına taktik çalışması yaptırdı.