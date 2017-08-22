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(Görüntülü Haber) Arap tayları otomobil fiyatına satıldı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Karacabey İlçesi’ndeki Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 46 safkan Arap tayı satışa çıkarıldı

22 Ağustos 2017 22:15

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Karacabey İlçesi’ndeki Tarım İşletmesi\'nde yetiştirilen 46 safkan Arap tayı satışa çıkarıldı. \'Mezithaber\' ve \'Kocamemed\' isimli Arap tayları 100’er bin liradan alıcı buldu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen 46 safkan Arap tayı ihale usulüyle satıldı. TİGEM’in 1 milyon 268 bin lira gelir elde ettiği satışta, en yüksek fiyat 100 bin lira ile \'Mezithaber\' ve Kocamemed\' isimli taylara verildi. \'Mezithaber’i Çetin Özdil, \'Kocamemed’i ise Reşat Arslan satın aldı. Satışta ayrıca \'Mahmut\' ve ‘Çillimenaf’ isimli taylar 80’er bin liradan Mozaik Tarım A.Ş.’ye satıldı. En düşük tayın fiyatıysa 8 bin lira oldu. 8 tay ise iki defa podyuma çıkarılmasına rağmen alıcı bulamadı.

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