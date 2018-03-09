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(Görüntülü Haber) Aranan yabancı uyruklu genç, vatandaşın yardımıyla gözaltına alındı

 Davut CAN  İZMİR, (DHA) İZMİR'in Konak ilçesinde, polis tarafından aranan yabancı uyruklu bir genç, Alsancak Tren Garı yakınlarında, bir vatandaşın da yardımıyla yakalanarak gözaltına alındı

09 Mart 2018 19:25


 Davut CAN  İZMİR, (DHA) İZMİR\'in Konak ilçesinde, polis tarafından aranan yabancı uyruklu bir genç, Alsancak Tren Garı yakınlarında, bir vatandaşın da yardımıyla yakalanarak gözaltına alındı. Polisinin taktığı ters kelepçenin canını acıtması nedeniyle ağlayan ve Problem yok abi diyerek kendisine sert davranılmamasını isteyen şüpheli, polis merkezine götürüldü.


Polis ekipleri bugün öğle saatlerinde, denetim noktasından kaçmasının ardından takibe alınan yabancı uyruklu bir gencin, Alsancak Tren Garı yakınlarında olduğunu tespit etti. Gara gelen ekipler, aranan genci kovalamaya başladı. Bu sırada bölgeden servis minibüsüyle geçen bir kişi, yol kenarına park ettiği aracından inip, polise yardım etti. Polis, kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladığı yabancı uyruklu genci yere yatırıp, ellerini arkadan kelepçeledi. Yabancı uyruklu genç, kelepçenin bileklerini sıkması nedeniyle canı yanınca gözyaşı döktü, Problem yok abi diyerek polisten sert davranmamalarını istedi. Vatandaşların meraklı bakışları arasında polis aracına bindirilen genç, polis merkezine götürüldü.


Öte yandan, olay yerindeki bir komiser, yabancı uyruklu gencin yakalanma anını görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

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