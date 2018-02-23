T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Aranan PKK'lı, Osmancık'ta yakalandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) -ÇORUM'un Osmancık ilçesinde terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle ananan M

23 Şubat 2018 16:15

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) -ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde terör örgütü PKK\'ya üye olduğu gerekçesiyle ananan M.S.T. (37), yakalandı. İstanbul Çamlıca gişelerindeki Plaka Tanıma Sistemi\'ne aranan araç olarak düşen 34 FZ 2975 plakalı otomobil, yol güzergâhındaki kameralardan takip edilerek Osmancık Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu. Araçta bulunan M.S.T., Saim Ülgay adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Ağrı’da terör örgütü PKK\'ya üye olmaktan ve birçok suçtan arandığı belirlenen M.S.T.\'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa ULUSOYOSMANCIKDHAOsmancıkPKKPlaka Tanıma SistemiFZOsmancık Emniyet MüdürlüğüAraçtaSaimAğrıda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24