(Görüntülü Haber) Aranan PKK'lı, Osmancık'ta yakalandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA) -ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde terör örgütü PKK\'ya üye olduğu gerekçesiyle ananan M.S.T. (37), yakalandı. İstanbul Çamlıca gişelerindeki Plaka Tanıma Sistemi\'ne aranan araç olarak düşen 34 FZ 2975 plakalı otomobil, yol güzergâhındaki kameralardan takip edilerek Osmancık Emniyet Müdürlüğü önünde durduruldu. Araçta bulunan M.S.T., Saim Ülgay adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Ağrı’da terör örgütü PKK\'ya üye olmaktan ve birçok suçtan arandığı belirlenen M.S.T.\'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.