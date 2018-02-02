(Görüntülü Haber) Aranan hükümlü, nargile içerken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Emrah Akdeniz (32), gittiği kafeteryada nargile içerken yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, silahlı yağma, ruhsatsız silah bulundurma ve tehdit suçlarından kesinleşmiş 23 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Emrah Akdeniz\'in Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi\'nde bir kafeteryada olduğunu tespit etti. Kafeteryaya baskın düzenleyen ekipler, Akdeniz\'e nargile içerken yakaladı. Emniyette ve adliyede işlemleri tamamlanan Emrah Akdeniz, cezaevine kondu.