(Görüntülü Haber) Aranan hırsızlık şüphelisi 3 kadına suçüstü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de daha önce yaptıkları hırsızlık nedeniyle aranan 3 kadın, yine hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandıktan sonra tutuklandı.



Ankara\'dan, Düzce\'ye gelen S.O, S.V ve P.O isimli 3 kadın, geçen 2 Ağustos\'ta Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi\'nde girdikleri evlerde ziynet eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şubesi ekipleri tarafından 3 kadın hakkında arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar devam ederken, aynı kadınların Kültür Mahallesi Çamlık Sokak\'ta bir eve hırsızlık amacıyla girmek üzere oldukları tespit edildi. Eve girmeye çalıştıkları sırada yakalanan kadınlar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.O, S.V ve P.O sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kadınlar burada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına pet şişe fırlatarak küfürler etti.



Hakim karşısına çıkan S.O, S.V ve P.O tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadınların daha önce de hırsızlık suçundan sabıkalarının olduğu öğrenildi.