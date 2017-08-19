T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Aranan hırsızlık şüphelisi 3 kadına suçüstü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -  DÜZCE'de daha önce yaptıkları hırsızlık nedeniyle aranan 3 kadın, yine hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandıktan sonra tutuklandı

19 Ağustos 2017 21:56

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -  DÜZCE\'de daha önce yaptıkları hırsızlık nedeniyle aranan 3 kadın, yine hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandıktan sonra tutuklandı.

Ankara\'dan, Düzce\'ye gelen S.O, S.V ve P.O isimli 3 kadın, geçen 2 Ağustos\'ta Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi\'nde girdikleri evlerde ziynet eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şubesi ekipleri tarafından 3 kadın hakkında arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar devam ederken, aynı kadınların Kültür Mahallesi Çamlık Sokak\'ta bir eve hırsızlık amacıyla girmek üzere oldukları tespit edildi. Eve girmeye çalıştıkları sırada yakalanan kadınlar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.O, S.V ve P.O sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kadınlar burada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına pet şişe fırlatarak küfürler etti.

Hakim karşısına çıkan S.O, S.V ve P.O tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadınların daha önce de hırsızlık suçundan sabıkalarının olduğu öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHADÜZCEAnkara DüzceAğustos KonuralpMahallesiGüvenlikDüzceEmniyet Müdürlüğü HırsızlıkKültür MahallesiSokakEveEmniyettekiKadınlarHakimKadınların

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24