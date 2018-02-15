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(Görüntülü Haber) Aranan cinayet şüphelisi ahırda yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde, tabancayla Tayfur Yenigün'ü (19) öldürüp, ağabeyi Turan Yenigün'ü (31) yaraladıktan sonra kaçan Paşa Ç

15 Şubat 2018 20:02

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'in Mahmudiye ilçesinde, tabancayla Tayfur Yenigün\'ü (19) öldürüp, ağabeyi Turan Yenigün\'ü (31) yaraladıktan sonra kaçan Paşa Ç. (41), polis tarafından saklandığı ahırda yakalandı. Olay, 8 Ekim 2014 tarihinde, Mahmudiye ilçesinde meydana geldi. Paşa Ç. ile kardeşi Tuncer Ç. (36), kız isteme meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Turan Yenigün ve kardeşi Tayfur Yenigün ile tartıştı. Paşa Y., iddiaya göre, tabancayla Yenigün kardeşlere ateş etti. Kurşunların isabet ettiği İzmir 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi Tayfur Yenigün yaşamını yitirirken, ağabeyi Turan Yenigün ise yaralandı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan kardeşlerden Tuncer Ç.\'yi 22 Ocak 2017 tarihinde yakaladı. Tuncer Ç., mahkemece tutuklandı. Cinayet şüphelisi Paşa Ç. ise dün Mahmudiye ilçesinde, ağabeyi Mustafa Ç.\'nin evinin yanında bulunan ahırda, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınarak, Eskişehir\'e getirilen Paşa Ç., sorgusunun ardından çelik yelek giydirilip, güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.

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