(Görüntülü Haber) Aranan 21 kişi operasyonla yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik su sabah yapılan operasyonda, 2\'si kadın 21 kişi gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bu sabah haklarında yargılandıkları mahkemeler tarafından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Hakkında yakalama kararı bulunan 21 kişinin yerini belirleyen polis ekipleri, bu sabah yaptığı operasyonda tamamını gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan 2\'si kadın 21 kişi, adliyeye sevk edildi.