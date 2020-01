(Görüntülü Haber) Arakanlı Gazeteci Anlatıyor

İrfan Sapmaz / Bangladeş, 18 Eylül (DHA) –Sayıları her geçen artan ve şu ana kadar sadece Bangladeş\'in Cox\'bazar bölgesindeki kamplarda sayıları 400 bine ulaşan Arakan Müslümanları gelmeye devam ederken, Arakanlı gazeteci Myanmar ordusunun Müslümanlara karşı gerçekleştirilen katliamı nasıl planlı yaptıklarını gözler önüne seriyor. Muhammed Serdar isimli gazeteci Myanmar topraklarından Bangladeş topraklarına geçmesinin hemen ardından DHA mikrofonlarına konuştu. Henüz 25 yaşlarında olan Muhammed Serdar başta gazeteciler olmak üzere tüm Arakan Müslümanlarına karşı sistematik bir yok etme katliamları gerçekleştirdiklerini kaydederek, \"Gazeteci olarak ölüm listesindeydim. Tüm meslektaşlarımızın ve toplumun ileri gelenlerinin fotoğraflarını çekiyorlar sonra da evlerimize baskın yaparak öldürüyorlardı. Ölüm listesindeydim canımı zor kurtardım. Sadece gazetecileri değil toplumumuzun ileri gelenlerini de aynı şekilde öldürüyorlardı. Bir gece akrabalarım ile birlikte kaçarak Bangladeş\'e geldim. Oradaki gelişmeleri akrabalarımdan bir şekilde öğrenerek Arakan Müslümanlarının sesini dünyaya duyurmaya çalışıyorum.\" İŞTE KAÇIŞIN GÖRÜNTÜLER İLE HİKAYESİ Myanmar topraklarındaki evlerinin yanışını bindikleri teknelerden son kez izlerken büyük bir üzüntü içerisinde belki de bir daha dönemeyeceklerini düşündükleri evlerine dönüp bakıyorlardı. Myanmar sınırına en yakın nehre kadar DHA ekibi olarak ulaştığımızda Myanmar topraklarındaki köyleri yakıyorlardı. Yanan köylerden canlarını kurtaranlar ise özellikle gece saatlerini seçiyorlar. Sabah namazı vakti öncesi çeşitli dağlardan nehir kıyısına kadar gelenler tekneler ile nehrin sularının derin olmayan bölümlerinden ise yürüyerek veya yüzerek geçiyorlar. Karşı kıyıda yani Myanmar\'ın hemen karşısındaki Bangladeş topraklarında ise güvenlik güçleri ve halk ilk yardımı yapıyor. Gelenleri teknelerine alarak çok hızlı şekilde herhangi bir taciz ateşine maruz kalmamaları için var güçleri ile çalışan Bangladeşli balıkçılar neredeyse 24 saat boyunca Arakanlı Müslümanları topraklarına taşıyorlar. Genelde Arakanlı Müslümanların aileleri oldukça kalabalık, her evde 5,6 çocuk bulunuyor. Kalabalık olanlar önden çocuklarını yakın akrabaları veya komşuları ile gönderiyor ve arkasından kendileri geliyorlar. DHA ekibi olarak bu kaçışa tanıklık etmek adına Bengladeş\'in Myanmar\'a yakın olan bir adasına tekne ile gidiyoruz. Bu bölge Teknali olarak bilinen ve Myanmar\'a en yakın ada olarak biliniyor. Adaya ulaşan Arakanlı Müslümanların kaçışları ve orada yaşadıkları korku yüzlerinden okunuyor. Bundan sonraki yaşamlarını devam ettirebilecek ve bazı zaman aylarca süren yolculukları boyunca kendilerine lazım olabilecek bazı eşyaları da omuzlarında güçlükle taşıyorlar. Küçücük çocuklar bile omuzlarına kaldırabilecekleri kadar eşya alıyorlar anne veya hayatta ise babalarına yardım ediyorlar. BÜYÜK BİR TRAVMA YAŞANIYOR Özellikle başka çocuklar olmak üzere kadınlar büyük bir travma yaşıyor. Çocuklara yaklaşıp onlar ile konuşmak istediğimizde büyük bir korku ile ağlıyorlar. Annelerin kaybettikleri kocalarının ardından konuşacak takatları kalmamış. Dudakları susuzluktan kurumuş, ayakları çıplak olarak yürümekten delik deşik yaralar bağlamış. Ben ve Foto muhabiri arkadaşım Can Erok ile birlikte bir tekneye biniyoruz. Bizimle birlikte karı koca ve anneleri de tekneye geliyorlar. Yaşlı annenin yürüyecek takadı kalmamış oğlunun kucağında tekneye bindiriliyor. Ayaklarında ise ayakabısı yok. GELMEK YETMİYOR ŞİMDİ BİR BARINAK LAZIM Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş\'e gelmek yetmiyor. Bu kez burada yeni bir mücadele ile karşı karşıyalar. En azından bir çadır, günde en az bir kap yiyecek. Ve yakınları var ise onlar ile bir araya gelerek topluca birbirlerine destek olmaya çalışıyorlar. Kimsesi olmayanlar ise tek başlarına yaşadıkları bütün o korkunç olaylar ile tek başlarına günlerini dua ile geçiriyorlar. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Genç kızlar, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ayaklarında bir ayakabıları bile olmadan kendilerini kaçıracak teknelere atıyorlar. -Teknelerin biri gidip biri geliyor. Her saat binlerce insan, yüzlerce botlar ve tekneler ile Bangladeş topraklarına taşınıyorlar. -DHA ekibinin bulunduğu teknede de bir aile bulunuyor. -Arakanlı Gazeteci Muhammed Serdar katliamları anlatıyor.