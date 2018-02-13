(Görüntülü Haber)  Araçta baygın halde bulundu, üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, sokakta çalışır haldeki hafif ticari araçta baygın halde bulunan A.E.\'nin (46) üzerinde, ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra A.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.



Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 275. Sokak\'ta, öğle saatlerinde çalışır halde duran bir hafif ticari aracın uzun süre hareket etmemesi üzerine kontrol eden vatandaşlar, sürücünün baygın olduğunu fark etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağı çift taraflı trafiğe kapatan polis, sürücü koltuğundaki A.E.\'yi uyandırmaya çalıştı. Polis ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle bir süre sonra kendisine gelen A.E., araçtan indirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra polisin yaptığı aramada, A.E.\'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 15 dolu mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.E., polis merkezine götürüldü, araç ise incelemenin ardından ruhsat sahibine teslim edildi.





