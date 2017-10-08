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(Görüntülü Haber) Araçlar park yasağına uymadı, ambulans geçidi kapandı

Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA) MERSİN'in Anamur İlçesi Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinin önü, park yasağına uymayan araçlar yüzünden kesilince hasta getiren nakil ambulanslar ünite önüne giremedi

08 Ekim 2017 17:56

Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA) MERSİN\'in Anamur İlçesi Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinin önü, park yasağına uymayan araçlar yüzünden kesilince hasta getiren nakil ambulanslar ünite önüne giremedi. Araçlar yüzünden ambulanslar geçiş yapamazken, görevliler hastaları 50 metre ilerideki hastane girişinde indirmek zorunda kaldı. Görevliler sürücülerin bu sorumsuzluklarına, \'Bu kadarı da olmaz ki\' diyerek tepki gösterirken, görevliler de yardım için polisi aradı. Duruma el koyan polisler yasağa uymayan araçları çekici ile bulundukları yerden çektirdi. Durumu eleştiren hastane güvenlik görevlisi, \"Bu hastalar kendilerinin de olabilirdi. Bu kadar sorumsuzluk olmaz. Araçların daha uygun bir yere park edilmesi gerekirdi. Hastane önünde park yasağı uyarılarına rağmen bu şekilde park edilmesi hem sorumsuzluk hem de hastalara saygısızlıktır\" dedi. Diyaliz araçları, bazı araçlar sürücüleri tarafından kaldırılarak koridorun açılması ile diyaliz ünitesinin olduğu bölüme ulaşabildi.

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