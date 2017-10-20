(Görüntülü Haber) Aracın motosiklete çarpması güvenlik kamerasında

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, hafif ticari aracın motosiklete çarpma anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Siverek\'te geçen salı günü sürücüsü belirlenemeyen 80 GE 192 plakalı hafif ticari araç, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Mesut Yağmur yönetimindeki 63 EZ 373 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye götürülen motosiklet sürücüsü tedaviye alındı. Aracın motosiklete çarpması ve sonrasındaki gelişmeler bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.