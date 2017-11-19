(Görüntülü Haber)  Aracın çarptığı karacanın bacağı kesildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, yolda aracın çarpması sonucu yaralanan karacanın kopma noktasına gelen sol arka bacağı kesildi.



Karabük- Bartın karayolunun Ahmet Usta mevkisinde bir aracın çarptığı karaca yaralandı. Yoldan geçen başka bir sürücü, yaralı karacayı aracına alıp Safranbolu\'da veteriner kliniğine götürdü. Veteriner hekim İlker Başdağ tarafından muayene edilen karacanın arka sol bacağının diz altından kopmak üzere olduğu belirlendi. Bunun üzerine karacağının bacağının kesilmesine karar verildi. Yaklaşık 1.5 saat süren cerrahi operasyonla bacak kesildi. Klinikte tedavisi süren karacağının, daha sonra Bursa ya da Zonguldak\'taki Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne gönderileceği belirtildi.





