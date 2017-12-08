T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Aracın çarptığı inek ön camdan içeri girdi: 2 kişi yaralandı, inek öldü

Gürkan YILMAZ/KORGUN (Çankırı), (DHA)- ÇANKIRI'nın Korgun ilçesinde hafif ticari aracın çarpmasıyla havalanan inek, ön cama düşüp içeri girdi

08 Aralık 2017 17:14

Gürkan YILMAZ/KORGUN (Çankırı), (DHA)- ÇANKIRI\'nın Korgun ilçesinde hafif ticari aracın çarpmasıyla havalanan inek, ön cama düşüp içeri girdi. Kazada sürücü ve yanındaki eşi yaralandı, inek öldü. Ilgaz\'dan Çankırı yönüne seyir halinde olan Aydın A. (58) yönetimindeki 34 RB 3080 plakalı hafif ticari araç, Korgun mevkiinde yoldaki ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan inek, aracın ön camına düşüp, içeri girdi. Kazada sürücü ve eşi Fikriye A. (51) yaralandı, inek öldü. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan YILMAZKORGUNDHAKorgunKazadaIlgazAydınRBFikriyeDevlet HastanesiKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24