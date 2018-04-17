(Görüntülü Haber) Aracın altında kalan yaşlı kadın için seferber oldular

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)- ÜSKÜDAR\'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın servis aracının altında kaldı. Çevredekiler midibüsü kaldırıp kadını kurtardı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Hakimiyet-i Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. 69 yaşındaki Çiğdem Başbora karşıdan karşıya geçtiği sırada servis midibüsünün altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler kadının yardımına koştu. Seferber olan kalabalık aracı kaldırıp Başbora\'yı kurtardı. Yaralı kadın ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Servis şoförü ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.