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(Görüntülü Haber) Araba yedek parçası hırsızlığı kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kar maskeli iki şüphelinin bir işyerinin önündeki araba yedek parçalarını çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı

26 Şubat 2018 00:40

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da kar maskeli iki şüphelinin bir işyerinin önündeki araba yedek parçalarını çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 19 Şubat tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi\'nde meydana geldi. İşyerine yakın bir yere plakası kapatılmış minibüsle gelen yüzleri kar maskeli şüpheliler, keşif yaptıktan sonra yaklaşık bin lira değerindeki araba yedek parçalarını araca yükleyip, olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık anı saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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