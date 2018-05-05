(Görüntülü Haber) Ara sokakta gizlenmiş Suriyelileri çocuklara özel havuz

Çağlar ÖZTÜRK ADANA,(DHA) ADANA\'da polis, Suriyelilere yönelik yaptığı uygulamada kaçak eczane ile saati 4 liraya çocukların girebileceği bilardo salonun arka kısmına aquaparkı hatırlatan havuz ortaya çıkartıldı. Binaların arasına su kaydıraklı ve atlama rampalı havuz polisleri bile şaşkına çevirdi. Yabancılar Şube ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mirza Çelebi mahallesinde yaşayan Suriyelilere yönelik uygulama yaptı. Güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamaya Özel Harekat ekiplerinin yanı sıra 110 polis katıldı. Yapılan şok baskında belgesi olmayan 47 kişiye işlem yapıldı. SAATİ 4 LİRAYA HAVUZ Ayrıca işyerlerini denetleyen ekipler, dar sokakların arasında bir bilarda salonunun arkasına yapılmış havuzu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Suriyeli çocukların saatine 4 lira verip yüzdükleri havuzdaki su kaydırakları ve atlama rampaları dikkat çekti. Polis, aquaparkı andıran havuzun işletme belgesi olup olmadığını ise araştırmaya aldı. Daha sonra bir markete giren polisler, işyerinde perde ile ayrılan bölümde ise kaçak eczane buldu. Ele geçirilen şurup ve haplara ise el konuldu. Polis, uygulamaların devam edeceğini bildirdi.