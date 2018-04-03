(Görüntülü Haber) Apartmandaki yangında kedileri itfaiye erleri kurtardı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de 7 katlı apartmanın 3\'üncü katında çıkan yangında kanepe altına saklanan 2 kediyi, itfaiye erleri kurtardı. Yeni Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi\'ndeki 7 katlı apartmanın 3\'üncü kat dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Çoğunluğu üniversite öğrencilerinin kaldığı apartmanda çıkan yangına ilk olarak evde bulananlar müdahalede bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıktığı dairede bulunan ve kanepe altına saklandıkları belirtilen 2 kediyi itfaiye erleri bulup sahiplerine teslim etti. Evde maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeni araştırılırken, Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de evde çalışma yaptı.