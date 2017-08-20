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(Görüntülü Haber) Apartmanda çıkan yangında 20 kişi dumandan etkilendi (3)

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen, aralarında bebeklerin de bulunduğu 20 kişi, hastanede tedaviye alındı

20 Ağustos 2017 12:04

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen, aralarında bebeklerin de bulunduğu 20 kişi, hastanede tedaviye alındı. Çömlekçi Mahallesi Vatan Caddesi\'ndeki bir apartmanda bugün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Bodrum kattaki elektrik panosundan çıktığı belirtilen yangın nedeniyle apartmanın içini yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle Evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye merdivenleriyle dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen aralarında bebeklerin de bulunduğu 20 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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