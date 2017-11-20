(Görüntülü Haber) Apartmana girip önce tuvaletini yaptı, sonra bisiklet çaldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da bir apartmana giren şüpheli, tuvaletini yaptıktan sonra merdiven boşluğunda bulunan bisikleti çalıp, kaçtı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Çorum\'un Bahçelievler Mahallesi\'ndeki Bahar 14. Sokak\'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Önceki gece saat 23.00 sıralarında, apartmana gelen şüpheli, önce asansörün hemen yanına tuvaletini yaptı. Daha sonra içeriyi kontrol eden şüpheli, katları gezerken, kendi ayakkabısını çıkardı ve ev sahiplerinden birinin ayakkabısını giyerek indi. Şüpheli, merdiven boşluğunda bulunan bisikleti alıp, kaçtı. Bisikletin ve ayakkabısının yerinde olmadığını fark eden apartman sakini, binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlığın anlaşılması üzerine durum polise bildirildi. Bina sakinleriyle birlikte güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polis, görüntüler karşısında şaşkınığını gizleyemedi. Polis, eşkali belirlenen şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.