(Görüntülü Haber) Apartman dairesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde bir apartmanın 6\'ncı katında çıkan yangında, 4 kişi dumandan etkilendi.



Akşam saatlerinde Kazım Dirik Mahallesi 232 Sokak\'taki 7 katlı binanın 6\'ncı katında, yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek, kısa sürede yangını söndürdü. Evde dumandan zehirlenen 4 kişi, ambulanslarla Ege Üniversitesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.