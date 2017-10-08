(Görüntülü Haber) Antik meclis ezgilerle çınladı

Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA) ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'nde bulunan Likya Birliği\'nin başkenti Patara Antik Kenti\'ndeki Likya Birliği Meclisi binası Türk ezgileriyle çınladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından restore edildikten sonra, Likya Birliği Meclisi\'nde ilk kez konser düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı eğitmenleri tarafından antik meclis binasında bir konser verildi. Yağmurlu ve rüzgarlı havaya rağmen ilgi gören konseri Kaymakam Bilgihan Bayar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Patara Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Patara Kazıları eski Başkanı Prof. Dr. Fahri Işık, Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, Konservatuvar Şube Müdürü Kerem Önal, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş Koordinatörü Musa Yücel, Ak Parti Kaş İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Patara Muhtarı Arif Otlu, belediye meclisi üyeleri, yabancı turistler ve sanatseverler izledi. 7 kişilik koroda solist ve tamburda Ahmet Dağyar, solistler Özlem Seven, Nurşen Kuru, piyanoda Sonay Yener, gitarlarda Arda Urun, İsmail Berberoğlu, perküsyonda Tolunay Tagiyer yer aldı. Koro, Yeşilçam film müzikleri konserine, Al Yazmalım ile başladı. Ardından başlayan yağmur nedeniyle konsere kısa ara verildi. İzleyicilere yağmurluk dağıtıldı. Ardından konsere devam edildi. Toplam 16 Yeşilçam film müziği seslendirildi. Solistler Özel Seven ve Nurşen Kuru, söyledikleri hareketli parçalarla antik meclis binasındaki izleyicileri coşturdu. İzleyiciler parçalara eşlik etti. Kaymakam Bilgihan Bayar, Patara Kazıları ilk Başkanı Prof. Dr. Fahri Işık ve halen Kazı Başkanı olan Prof. Dr. Havva Işkan Işık ile Koro Şefi Ahmet Dağyar\'a plaket, sanatçılara da çiçek vererek teşekkür etti. Kaymakam Bilgihan Bayar, \"Çok keyifli, çok güzel bir konsept içerisinde bulunduk. Güzel bir havaydı. Yağmur biraz korkuttu bizi. O filmlerde seyrediyorduk bu şarkıları, ama canlı bir şekilde dinlemenin hazzını hiçbir şey vermiyor\" dedi. Havva İşkan Işık, Yeşilçam\'ın unutulmaz film müziklerinin, muhteşem bir tarihi mekanda yeniden kimlik kazandığını belirterek, bunun için çok mutlu olduğunu ve devamının gelmesini beklediklerini anlattı. Konseri izleyen Avusturyalı Roswitha Leodolter, \"Gerçekten Patara\'daki bu tarihi binada, bu çok güzel konseri izlemekten dolayı çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Bu konseri düzenleyenlere, sanatçılara çok teşekkür ediyorum. Buradan çok güzel bir anıyı memleketime götüreceğim\" diye konuştu. Koro şefi ve tambur sanatçısı Ahmet Dağyar da şöyle dedi: \"Defalarca konserler yaptık değişik mekanlarda. Ancak çok güzel restore edilmiş, 2 bin yıllık geçmişi olan bir yapıda, zamanında meclis binası olarak yapılmış, sonradan müzik için de kullanılmış böyle bir binada konser vermek çok farklı duygular yaratıyor. Güzel bir akustik. İnsanların etkileşimi çok daha farklı oldu. Böyle bir ortam bizi, daha duygulu çalmaya yöneltti. Böyle mekanların, müzikte, icrada böyle bir etkisi var.\"