T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Antik Efes Kenti'nde resim yaptılar

Latif SANSÜR SELÇUK (İzmir), (DHA) ZEYTİNLİ Köşk Uluslararası Sanat Festivali nedeniyle İzmir'in doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü ilçesi Selçuk'a gelen 14'ü yabancı 29 ressam, Efes Antik Kenti'ni gezip, resim yaptı

02 Mayıs 2018 13:18

Latif SANSÜR SELÇUK (İzmir), (DHA) ZEYTİNLİ Köşk Uluslararası Sanat Festivali nedeniyle İzmir\'in doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü ilçesi Selçuk\'a gelen 14\'ü yabancı 29 ressam, Efes Antik Kenti\'ni gezip, resim yaptı. Ressam Turgut Kahraman tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve 26 Nisan- 6 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Zeytinli Köşk Uluslararası Sanat Festivali kapsamında, 14\'ü yabancı toplam 29 ressam, Selçuk\'a gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Hırvatisyan, Letonya, Bulgaristan, Filistin, Hindistan, Almanya ve Türkiye\'den festivale katılan ressamlar, ilk gün İzmir\'in tarihi mekanlarını gezdi, ikinci gün de Selçuk\'ta bulunan dünyaca ünlü Efes Antik Kenti\'ni ziyaret etti. Antik kent hakkında rehberler tarafından bilgilendirilen sanatçılar, tarihi eserlere hayran kaldı. Ressamlar, buram buram tarih kokan mekanda resim de yaptı. Festivali düzenleyen ressam Turgut Kahraman, özellikle yabancı ressamların Efes Antik Kenti\'ne hayran kaldıklarını belirtti. Öte yandan, ressamlar Urla\'daki Zeytinli Köşk\'te festival kapsamındaki atölye çalışmalarını da sürdürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRSELÇUKDHA ZEYTİNLİ Köşk Uluslararası Sanat FestivaliSelçukEfes Antik KentiRessam Turgut KahramanNisanMayısZeytinli Köşk Uluslararası Sanat FestivaliKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Azerbaycan Hırvatisyan Letonya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24