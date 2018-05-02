(Görüntülü Haber) Antik Efes Kenti'nde resim yaptılar

Latif SANSÜR SELÇUK (İzmir), (DHA) ZEYTİNLİ Köşk Uluslararası Sanat Festivali nedeniyle İzmir\'in doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü ilçesi Selçuk\'a gelen 14\'ü yabancı 29 ressam, Efes Antik Kenti\'ni gezip, resim yaptı. Ressam Turgut Kahraman tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve 26 Nisan- 6 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Zeytinli Köşk Uluslararası Sanat Festivali kapsamında, 14\'ü yabancı toplam 29 ressam, Selçuk\'a gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Hırvatisyan, Letonya, Bulgaristan, Filistin, Hindistan, Almanya ve Türkiye\'den festivale katılan ressamlar, ilk gün İzmir\'in tarihi mekanlarını gezdi, ikinci gün de Selçuk\'ta bulunan dünyaca ünlü Efes Antik Kenti\'ni ziyaret etti. Antik kent hakkında rehberler tarafından bilgilendirilen sanatçılar, tarihi eserlere hayran kaldı. Ressamlar, buram buram tarih kokan mekanda resim de yaptı. Festivali düzenleyen ressam Turgut Kahraman, özellikle yabancı ressamların Efes Antik Kenti\'ne hayran kaldıklarını belirtti. Öte yandan, ressamlar Urla\'daki Zeytinli Köşk\'te festival kapsamındaki atölye çalışmalarını da sürdürüyor.