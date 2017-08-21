(Görüntülü Haber) 'Antibiyotik' parolasıyla uyuşturucu satanlara operasyon: 14 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda, 11 kilo ‘bonzai’ olarak adlandırılan sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda, suç örgütünün liderinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu \'antibiyotik\' parolası ile sattıkları ve markalı kadın çantalarıyla teslimatı yaptıkları ortaya çıkarıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, D.Y.\'nin, suç işlemek amacıyla bir örgüt kurduğunu tespit ederek 2 aydır teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalarda örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 14 kişinin, İstanbul ve Bursa\'da yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Sabah saatlerinde Bursa\'nın merkez ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon ile örgüt lideri D.Y ve örgüt üyesi13 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, uyuşturucu madde arama köpeği \'Alfa\' ile evlerde yaptığı aramalarda, değeri 400 bin lira olan 11 kilo bonzai, 1 kilo esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tüfek, 20 bin lira nakit para, çok sayıda dolu fişek ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu operasyonu polis kamerası tarafından da görüntülendi. Öte yandan, yapılan teknik takipte, örgüt üyelerinin, uyuşturucu maddeyi satarken, \'\'Antibiyotik gönder, 500 mg olsun, başım çok ağrıyor ilaç lazım\'\' gibi terimleri kullandıkları, uyuşturucu maddeyi ise piyasa değeri bin lira olan markalı kadın çantalarında taşıdıkları ve müşterilere teslim ettikleri öğrenildi. Şüpheli 14 zanlı, emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi.