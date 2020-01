(Görüntülü Haber) “Anti-Victoria’s Secret” defile kadınların özgüvenini artıracak

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – ABD’nin New Jersey eyaletinden iki kız kardeşin mankenlik yapmayan kadınlarla düzenlediği “Anti-Victoria’s Secret” defile gösterisi dünya çapında kadınların kendine olan güvenlerini artırmayı amaçlıyor. Alyse ve Lexi Scaffidi geçtiğimiz yıl yayınlanan Victoria’s Secret melekleri gösterisinin ardından podyumdaki kadın çeşitsizliğini farkederek bu durumla mücadele etmek istemiş. Her ikisi de yıllık moda şovunun hayranı olan Scaffidi kardeşlerin düzenlediği Anti-Victoria’s Secret şovda aralarında engelli bir kadın ve protez bacaklı bir kadının da olduğu sıradan vücutlara sahip kadınlar yer aldı. Scaffidi kardeşler aynı zamanda BiteSizedFitness adlı bir sağlık ve fitness markasının sahibi. Etkinliğin belgeselinde konuşan Alyse Scaffidi, “Her yıl Victoria’s Secret Fashion Show’u izledikten sonra modellerle kendinizi karşılaştırmaya başlıyorsunuz. Sonra ‘Ben asla böyle olamayacağım’ demeye başlıyorsunuz fakat işin aslı dünyadaki kadınların büyük bir çoğunluğu öyle değil zaten” dedi. Her yıl gerçekleşen Victoria’s Secret Fashion Show 29 Kasım’da Çin’in Shanghai kentinde gerçekleşiyor. Bu yıl gösteriye Türkiye’den ilk kez bir modelin katıldığı defilede Tülin Şahin pembe halıda yürüyen ilk Türk manken olacak. Defileye sayılı günler kala geçen yılın çok konuşulan ismi Gigi Hadid Çin\'e gitmeyeceğini açıkladı. Gösteride sahne alması planlanan Katy Perry\'nin programı da iptal edildi. Gigi’nin katılamama nedeni Buddha şeklinde bir kurabiyenin taklidini yapması ve bunun sonucunda ırkçılıkla suçlanması. Katy Perry ise 2015 yılında Taipei’de verdiği konserinde, Çin’le politik anlamda ihtilaf yaşayan Tayvan’ın bayrağında da yer alan ayçiçek tasarımlı bir elbise giymesi ırkçılık olarak yorumlanmış iki ünlünün de Çin’e girmesi yasaklanmıştı. (Fotoğraflı)