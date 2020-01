(Görüntülü Haber) Antalyaspor'un yeni başkanı Cihan Bulut

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR\'un yapılan genel kurulunda başkanlığa Cihan Bulut seçildi. Başkan Bulut, camiaya birlik çağrısında bulundu.



Antalyaspor\'un Olağan Genel Kurulu Atilla Konuk Tesisleri\'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda divan başkanlığını Antalyaspor Vakfı Başkanı Dündar Uluğkay yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Antalyaspor Onursal Başkanı Menderes Türel, genel kuruldaki konuşmasında, futbolun güzelliğinde zaman zaman hakem, futbolcu, kalecinin yaptığı hataların yer aldığını anlattı. Kulüplerinin de inişli çıkışlı seyir göstermesinin futbolun bir gerçeği olduğuna değinen Türel, \"İnişli çıkışlı grafikte Antalyaspor\'un ufkuna geleceğine emin adımlarla ilerliyorsak, gelecekten endişe etmiyorsak başarı gibi başarısızlık da gelir geçer. Kalıcı olan kulübümüzün sağlıklı yapıya kavuşması\" dedi.



TESİSİ TÜM BRANŞLARDAKİ SPORCULAR KULLANMALI ÇAĞRISI



Antalyaspor\'un Türkiye\'de tesisleşme hamlesini tamamlayan bir kaç kulüp arasında yer aldığını aktaran Türel, Antalyaspor\'un önünde çözümlemesi gereken üç meseleyi çözmek için gayret göstereceğini belirtti. Antalyaspor\'un tesisinin tüm branşlarına hizmet verecek şekilde projelendirildiğini aktaran Menderes Türel, diğer branşların futbol takımı kadar tesisi istediği şekilde kullanamadığını söyledi.



\"ANTALYASPOR\'UN BAŞARISIZLIĞINDAN KİMSE MEDET UMMASIN\"



Tesisin aylık sabit giderleriyle zaman zaman tartışma konusu olduğuna dikkati çeken Türel, diğer branşların farklı alan kullanımıyla kira giderlerini artırmak yerine tüm branşların tesiste faaliyetini sürdürmesi halinde maliyetlerin azalacağını söyledi. Antalyaspor\'un yönetilemeyecek düzeyde borcu olmadığını vurgulayan Türel, şöyle konuştu: \"Her kim çıkıp da felaket tellallığı yapıp, \'Antalyaspor battı, batıyor\' diyorsa. Onlara buradan sesleniyorum; hayal dünyasında geziyorlar. Antalyaspor\'un başarısızlığından kimse medet ummasın. Bundan ekmek çıkarmasın. Antalyaspor\'da her zaman yönetim, başkan krizi olabilir. Kolay iş değil futbol yöneticiliği. Dünyanın en zor işlerinden biri. Bu krizler her zaman söz konusu olabilir ama kulübün sağlam ayaklar üstünde durması sağlanmaya başlandıysa endişe edilecek durum yoktur. Bir gün Antalyaspor sahipsiz kalacak, batağa gidecek, geleceği ne olacak diye endişeye kapılmayın. Kulübümüzün geleceğe sağlam yürüyecek yapılanması başlamıştır ama eksikleri var.\"



\'200 MİLYON LİRA CİVARINDA BORÇ\'



Borç yönetimiyle Antalyaspor\'un üzerinden borç yükünü kaldırılması halinde kulübün geleceğe daha sağlam yürüyeceğini vurgulayan Menderes Türel, \"Antalyaspor\'un yaklaşık 200 milyon lira civarında borcu varsa bunu belli bir yapılandırma içerisinde çok rahatlıkla önümüzdeki 5- 6 senelik süreç içerisinde sıfırlayacağız. Şimdi ben bu işle meşgulüm. Bundan sonra başkanlar, yöneticilere her zaman kapımız açık ama benim esas işimin bundan sonra Antalyaspor\'un borcunu sıfırlamaktan ibaret olduğunu unutmasınlar\" dedi.



\'TÜRKİYE\'NİN YENİ YILDIZLARINI YETİŞTİRECEĞİZ\'



Menderes Türel, kulübün geleceğini kurtaracak gençlerin eğitimli sporcu olarak yetişmesi için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Antalyaspor Koleji ile ilgili alan tahsisi yapıldığını ve 100 dönümlük projelendirilme gerçekleştirildiğini anlatan Türel, Antalyaspor Üniversitesi de kurmayı hedeflediklerini dile getirdi.



Türel, Ali Şafak Öztürk\'e görev sürecinde Antalyaspor\'un tarihinde en önemli başarılara imza atmasından dolayı teşekkür etti. Antalyaspor\'un ligde yaşadığı sürecin geçici olduğuna inandığını belirten Türel, takımın bu sıkıntıyı çok kısa sürede atlatıp, gelecek yıl yaptığı çıkışı gerçekleştireceğini söyledi.



ESKİ BAŞKANDAN NASRİ TRANSERİ ELEŞTİRİSİ



Türel\'in konuşmasının ardından kongrede Ali Şafak Öztürk yönetiminin gelir ve giderleri görüşüldü. Antalyaspor\'un eski başkanı Gültekin Gencer de kulübün borçlanmasında Ali Şafak Öztürk\'ün transferlerini eleştirdi. Nasri transferinde futbolcuyla yapılan sözleşmenin Türkiye\'de örneği bulunmadığını iddia eden Gencer, \"2 milyon Euro imza parası. 1 milyonu imza anında, 1 milyonu da 31 Temmuz\'da ödenecek. Devre arasında gönderseniz de o ödenecek. 4 milyon Euro maaş ve bonuslar hariç\" dedi.



Gencer, Eto\'o transferini yaptığında kendisinin çok eleştiri aldığını ancak yıldız futbolcunun hala sahada performansıyla beğeni kazandığını anlattı.



ÖZTÜRK\'TEN GENCER\'E TEPKİ



Ali Şafak Öztürk de göreve başladıklarında kulübün borcu nedeniyle Gencer\'i eleştirdi. Bu sırada Gültekin Gencer ile Öztürk zaman zaman karşılıklı diyaloglarla birbirine tepki gösterdi. Kadrodaki fazla oyuncularla yolların ayrılması için sadece futbolculara 12.5 milyon lira ödeme yaptıklarını dile getiren Öztürk, kulübün mevcut borcuna yönelik eleştiriler hakkında şunları söyledi: \"Biz aslında sene sonunda istifa edecektik. Artık bu risk bize fazla demiştik Antalya\'da insanlar elini taşın altına koymuyor. Antalyasporluyum, Antalyalıyım diyenler elini taşın altına koymak yerine menajerlik yapıyor. Tarihin en başarılı takımı dendi. Avrupa hedefi için ek gelir yaratmak gerekirdi. Nasri, Menez Antalyaspor\'u batırmış gibi herkes konuşuyor. Nasri bedavaya geldi. Menez\'de bonservis ödedik. Şu anda William gibi bazı oyuncuları elden çıkarın daha fazla kazanırsınız. Bu bir yatırım. Planlamanın parçası olmasaydı bunları yapmazdık. Nasri, Menez şimdi gidecekler inşallah. Menez gitti, 2 aylık alacağını almadan. Nasri dünya yıldızı şu ana kadar aldıklarıyla gidiyor.\"



\"BUNDAN SONRA ANTALYASPOR\'A DESTEĞE VARIM\"



Ali Şafak Öztürk, kırmızı beyazlı takımın eski futbolcusu Lionel Enguene\'nin maliyeti ve Ömer Şişmanoğlu transferinde menajere ödenen para nedeniyle Gencer\'i eleştirdi. Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Ben hata yaptıysam, yaptım, kabul ediyorum. 2 transferimiz tutmadı. Diğer oyuncuları satın, zaten sıfırsınız. Bundan sonra zaten Antalyaspor\'a desteğe varım. Şu anda 10 milyon lira destek verdim. Geçmiş başkan söylemedi. Biz sponsorlukla da destek yaparız. Tamam bıraktım, benim içime de sinmedi ama bizim bırakmamız lazımdı. Kulübe para veren adam menajere para vermeye çalışır mı? Başkalarının menajere ödediği de kulübe yatırdığı para da belli. Burada bilip bilmeyen konuşuyor. Borçlanmanın planı vardı. Biz bu kulübü şampiyon yapmak istedik. Bu borç gelecek yönetimlerle de artacak önemli olan borcun yönetimi. Doğru şekilde yönetilirse takım iyi yere gider. Benim iyi niyetime inanmayan var mı? Burada kötü niyetle kulübü batırmaya yönelik, kendi şirketlerini eskiden batırdığı gibi burada cebimi doldurayım diyene evet diyemezsiniz.\"



KURULDA KISA SÜRELİ GERGİNLİK



Öztürk\'ün konuşmasının ardından bir üyenin \'Rıza Hoca neden ayrıldı?\' sorusuna diğer üyelerden tepki gelmesi üzerine kurulda kısa süreli gerginlik yaşandı. Konuşmaların ardından Ali Şafak Öztürk yönetimin gelir gider ve bilançosunun mali ibrası kabul edildi.



CİHAN BULUT\'UN YÖNETİMİNDE SÜPRİZ İSİMLER



Genel kurulda tek aday olan Cihan Bulut\'un yönetim kurulu 3 yıllığına kabul edildi. Cihan Bulut\'un yönetiminde Nihar Ünal, Şefik Öz, Haldun Kilit, Erhan Erdem, Ömer Özkan, Cumhur Arıcı, Mustafa Özdoğan, Sezgin Özer, Şükrü Ülker, Ali Kuş, Ahmet Öztürk, Yıldıray Karaer, Mustafa Vicir, Uğur Altun, Ramazan Karabulut, Ziya Erbaş, Yaşar Döngel, Güray Kanan yer aldı.



BULUT\'TAN BİRLİK ÇAĞRISI



Antalyaspor başkanlığına seçilen Cihan Bulut eski başkanlardan destek vermeleri çağrısı yaptı. İyi günde kötü günde camiada birlik talep eden Bulut, \"Yiğit düştüğü yerden kalkar. Antalyaspor\'umuz çok güzel yerlerde. Sportif başarı da yakalanacak. Güçlü kadromuz var. Dünya yıldızı futbolcularımız var. İyi günlerin bizi beklediğine samimiyetle inanıyoruz. Yarın hep beraber el ele kol kola Antalyaspor için neler yapabileceğimizi birlikte projelendirelim. Biz kavga içerisinde olmayacağız ama bize yapılan olursa da cevabını vereceğiz\" diye konuştu