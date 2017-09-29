(Görüntülü Haber) Antalyaspor'da yeni teknik direktör Leonardo ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yeni teknik direktör Leonardo Araujo yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig\'in 7\'nci haftasında Antalyaspor, cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlıların 2 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı teknik direktör Leonardo Araujo, antrenman öncesi futbolcularıyla kulüp binasında görüştü. Atilla Konuk Tesisleri\'nde Leonardo yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenmanda Zeki takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı, Salih ise katılmadı. Antrenmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.