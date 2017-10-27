(Görüntülü Haber) Antalyaspor'da hedef galibiyet

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR Teknik Direktörü Leonardo Araujo, Bursaspor maçında kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, \"Bizim için önemli bir maç. Arka arkaya kazanabilme ihtimalimizin olduğu bir karşılaşma. Bunu başarırsak galibiyet serimizin yukarılara doğru artmasına ve takım oyunumuzun sürekli gelişmesine vesile olacaktır\" dedi.



Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, Atilla Konuk Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda deplasmanda oynayacakları Bursaspor maçının önemine değinen Araujo, zor maçta kendilerini önemli bir test beklediğini söyledi. Bursaspor\'un son maçlardaki oyununda sistem değişikliği yaptığı ve bu değişikliğin ardından galibiyet ve beraberlik elde ettiğini anlatan Araujo, Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen\'i çok iyi tanıdığından bahsetti. Le Guen ile Paris Saint Germain\'de birlikte oynadıklarını aktaran Araujo, \"Hocalarını iyi tanıyorum. Geçmişte, milli takımda neler yaptığını iyi biliyorum. Farklı sistemde oynayan, kendisini sürekli geliştiren bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor\" dedi.



\"ANTALYASPOR DAHA YUKARIDA OLMALI\"



Futbolcularının antrenmanda çok iyi çalıştığını ve motivasyonlarının iyi durumda olduğunu vurgulayan Araujo, Antalyaspor\'un son maçlarında iyi sonuçlar aldığının altını çizdi. Kupa maçında da bol gol pozisyonu yakalamalarının takım için pozitif olduğuna değinen Araujo, \"Bu takımın ligdeki pozisyonunun çok daha yukarıda olması gerekir. İlerleyen günler bunu gösterecek\" diye konuştu.



\"SAKAT OYUNCULAR BAHANE DEĞİL\"



Antalyaspor\'da göreve geldiğinde adapte konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını, ardından gelişim göstererek takım oyunundaki mantaliteyi geliştirdiklerinden bahseden Araujo, son 4 maçta defans ile ofans arasındaki uyumun sürekli geliştiğini söyledi. Antalyaspor\'da takımın başında maça çıktığında ilk maçlarda bireysel hatalardan dolayı basit goller yendiğini aktaran Araujo, sakat oyuncuların bahane olmadığına değindi. Araujo, takımın mantalitesinin iyi yönde olduğunu ve sürekli gelişim gösterdiğini belirtti.



ANTALYASPOR CAMİASINA ÇAĞRI



Antalyaspor camiasına çağrı yapan Araujo, \"Antalya şehri, Antalyaspor camiası bir araya gelmeli ve bizim inandığımız kadar onlar da inanmalı. Camia ve taraftar inanmalı bu yapılanma sürecine. Hep birlikte buna ihtiyacımız var. Bu inanç, güven gelirse takımımız ve oyun felsefemiz çok daha iyi duruma gelecek\" diye konuştu.



\"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKIYORUZ\"



Her maça kazanmak için çıktıklarını vurgulayan Araujo, sözlerine şöyle devam etti:



\"Stratejimiz bu, sürekli kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Karşımızda iyi organize olan takım olacak. Deplasman maçı, saha koşulları ve taraftarıyla Bursaspor güçlü bir camia. Geçmişte Antalyaspor ve Bursaspor maçları tarihsel bazda sürekli rekabet olan maçlar. Anadolu derbisi olarak bana söylediler. Bu da maçın anlamını bir tık yukarı getiriyor. Tabi şu anda derbi olarak lanse edilmese de eskiden gelen geçmişi var iki takımın. Bizim için önemli bir maç arka arkaya kazanabilme ihtimalimizin olduğu bir maç. Bunu başarırsak galibiyet serimizin yukarılara doğru artmasına ve takım oyunumuzun sürekli gelişmesine vesile olacaktır.\"



\"BAZI OYUNCULARDAN YOKSUN BURSA\'YA GİDECEĞİZ\"



Takımdaki sakat oyuncular hakkında bilgi veren Araujo, uzun zamandır yer alamayan William\'ın takıma yeni adapte olmaya başladığını söyledi. Yekta\'nın 1 aylık sakatlık süreci yaşadığını aktaran Araujo, Zeki\'nin ameliyat olduğunu ve geri dönmesinin zaman alacağını dile getirdi. Araujo, Nasri ile Djourou\'nun sakatlığı bulunduğunu söyleyen Araujo, \"Bu tür arkadaşlar sakat olduğu zaman takım içindeki pozisyonlara gerekli oyuncuları koymakta sıkıntı yaşıyorum. Maalesef bazı oyunculardan yoksun Bursa\'ya gideceğiz. Benim büyük bir oyuncu grubum var. İnanıyorum ki diğer hazır olan oyuncularım eksikliği kapatarak maçta yüzde yüz verim verecektir.\" dedi.



Antalyaspor Teknik Direktörü Araujo, basın toplantısının ardından gerçekleştirilen antrenmanda takımını Bursaspor ile oynayacağı maça hazırladı. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanın ikinci bölümü basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi.