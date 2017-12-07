(Görüntülü Haber) Antalyaspor'da genel kurul yapılmadı

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır ile Antalyaspor Vakfı Başkanı ve Divan İcra Kurulu Başkanı Dündar Uluğkay, Antalyaspor\'un olağanüstü seçimli genel kurulunun iptal edildiğini açıkladı.



Atilla Konuk Tesisleri Suphi Türel Konferans Salonu\'nda Antalyaspor\'un olağanüstü seçimli genel kurulu hazırlıklarının yapıldığı sırada Antalyaspor Kulübü Derneği, Antalyaspor Vakfı ve Antalyaspor Divan İcra Kurulu yöneticileri başka bir salonda ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, Antalyaspor Vakfı Başkanı ve Divan İcra Kurulu Başkanı Dündar Uluğkay, Antalyaspor\'un olağanüstü seçimli genel kurulunun iptal edildiğini açıkladı. Dündar Uluğkay, \"Kulübümüz şu anda evrim geçiriyor. Biz dernek, vakıf ve divan icra kurulu olarak toplandık, birtakım karar aldık. Antalyaspor A.Ş\'nin mevcut yönetim kurulunun görevinin başında olduğunu değerlendirip olağanüstü genel kurulun yapılmamasını ve mevcut yönetimin devam etmesinin kulübümüz menfaatine daha doğru olacağı kanaatine varılmıştır\" dedi.



Antalyaspor\'un ligdeki puanının iyi durumda olmadığına değinen Uluğkay, her kulübün ligde kötü sonuçlar alabileceğini belirtti. Birlik, beraberlik ve sağduyuyla bu konuyu aşabileceklerini vurgulayan Uluğkay, \"Bu sıkıntıları şehrimizin desteğiyle aşacağımıza inanıyoruz. Biz genel kurul olmasını arzu etmiyoruz. Yönetim kurulu istifa etmediği için bir olağanüstü genel kurul yapılmasını kurumun sahipleri olarak uygun görmedik. Tekrar açıklıyoruz, yönetimimizin arkasındayız. Yönetimimiz devam edecektir\" diye konuştu. Uluğkay, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı yapma kararı aldıklarını söyledi. Takımın 3-4 mağlubiyet aldığı zaman zor duruma düştüğü gibi 3-4 galibiyetle ciddi yükselme yaşayabileceğini aktaran Uluğkay, birlik ve beraberlikle yaşanan sorunların çözülebileceğini anlattı.



Antalyaspor Kulübü Başkanı Nafiz Tanır ise mevcut yönetimin istifa etmediğini ve görevinin başında seçim kararı aldıklarını anımsattı. Dernek, vakıf ve divan icra kurulu olarak yaşananları değerlendirdiklerini anlatan Tanır, \"Antalyaspor\'un bulunduğu koşullarda mevcut yönetim kurulunun devam etmesinin daha doğru olduğunu düşündük. Zaten istifa etmesi söz konusu değil. Yönetim kurulu devam ediyor. Toplantıya katılmama kararıyla bunu gerçekleştirdik. Onlara destek olma konusunda Antalyaspor\'un menfaatleri için böyle bir karar verdik\" diye konuştu.



Antalyaspor yönetimine göreve devam etmeleri yönünde görüş belirttiklerine dikkati çeken Tanır, \"Bizim görüşmelerimiz oluyor. Şu anda görevinin başında. Bütün yönetim kurulu devam ediyor. Görevinin başında olduğu için bundan sonraki değerlendirmeleri kendileri yapacaktır. Bizler hep beraber yönetimin devam etmesi görüşümüzü belirtiyoruz. Antalyaspor menfaatleri doğrultusunda bu gereklidir\" dedi.



Genel kurul salonunda toplanan bazı üyeler ve taraftarlar başkan Ali Şafak Öztürk ile yöneticilerin toplantıya katılmamasına, kendilerine de bilgi verilmemesine tepki gösterdi. Antalyaspor\'un eski başkanı Gültekin Gencer de toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Antalyaspor\'un borcunun arttığına değinen Gencer, \"Ben görevi bırakalı 1.5 yıl oldu. Bizim vizyonumuzun altında arkadaşlar ezildi. Antalyaspor bu hale geldi. \'Maalesef bir çocuğa oyuncak verildi\' dediğim zaman çoğu kişi beni eleştirdi. Ben yine olacakların habercisi oldum. Geldiğimiz noktaya bakarsanız Antalyaspor bu halde. Bizim düşüncemiz devam etmeli, bıraktıkları enkazı Antalya halkına mal etmemeli. Antalyaspor hiçbir zaman sahipsiz kalmamalı\" şeklinde konuştu.