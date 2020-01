(Görüntülü Haber) Antalyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: "Eto'o, şimdilik bizimle beraber"

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYASPOR\'un deplasmanda oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda Eto\'o, fizyoterapist eşliğinde koştu. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Eto\'o ile görüşme yaptıklarını belirterek, \"Şu anda bir sıkıntı yok. Eto\'o şimdilik bizimle\" dedi. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Atilla Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kırmızı beyazlılar, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanda koşu, pas ve taktik çalıştı. Sakatlığı nedeniyle devre arası kamp döneminde takımdan ayrı kalan Eto\'o, takımla ilk antrenmanına çıktı. Eto\'o fizyoterapist eşliğinde koştuktan sonra salonda çalıştı. Antrenmanda gazetecilerle bir süre sohbet eden Hamzaoğlu, fotoğraf makinesiyle futbolcularının fotoğrafını çekti. ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçında yenilmelerine rağmen takımının oynadığı iyi futboldan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Takımının daha iyi olması için zamana ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Hamzaoğlu, ceza sahasında kalabalık olmalarına rağmen yedikleri gollere karşı bir an önce önlem alacaklarını söyledi. HER MAÇ FİNAL Bu hafta Akhisar Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Hamzaoğlu, \"16 final maçımız var. Her maç bizim için önemli. Kimle oynarsak oynayalım, nerede oynarsak oynayalım hepsi bizim için önemli. Akhisar\'ın yeni stadının açılışı olacak. Akhisar aynı zamanda benim eski kulübüm. Bu da enteresan bir şey. Güzel ama zor bir maç, çekişmeli bir maç olacak. Çünkü iki takımın da puana ihtiyacı olduğu bir maç. Hak edenin, iyi mücadele edenin kazandığı bir maç olsun istiyorum\" dedi. ETO\'O VE NASRİ\'NİN DURUMU Eto\'o ve Nasri\'nin takımdaki gelecekleri hakkında soruya da yanıt veren Hamza Hamzaoğlu, şunları kaydetti: \"Eto\'o doktor kontrolünden sonra çalışmalara başlayacak. Belki yarın öbür gün o da takımla beraber çalışmalara başlayabilir. Nasri\'yi henüz görmedik. Menajerleri kulüple görüşüyor. Kalırlarsa bizim oyuncularımızdır. Arkadaşlarla beraber bu takım için mücadele ortaya koyarlar. Eğer gidecek olurlarsa da kendi kararlarıdır. Gittikleri kulüplerde başarılı olmalarını isteriz.\" Eto\'o ile kısa bir görüşme yaptıklarından da bahseden Hamzaoğlu, \"Şu anda bir sıkıntı yok. Eto\'o şimdilik bizimle beraber\" dedi. Takıma 1 veya 2 transfer takviyesi düşündüklerini dile getiren Hamzaoğlu, Hakan Özmert ile prensipte anlaştığını anlaştıklarını söyledi. Hamzaoğlu, orta sahada olası sakatlıklar, kart cezaları olması durumunda Hakan\'a ihtiyacı olduklarını söyledi.