(Görüntülü Haber) Antalyaspor taraftarlarına silahlı saldırı

SÜPER Lig\'de dün oynanan Kayserispor- Antalyaspor maçından dönen Akdeniz ekibinin taraftarlarını taşıyan araca pompalı tüfekle ateş açılıp, havai fişek ve taşlı saldırı yapıldı. Bazı taraftarlar saldırı sırasında hafif yaralandı. Kayseri deplasmanından dönen Antalyaspor taraftarlarını taşıyan minibüs ve otobüse kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce taş ve havai fişekle saldırı düzenlendi, pompalı tüfekle ateş edildi. Olayda araçların camları kırıldı, bazı taraftarlar yaşanan panik sırasında hafif şekilde yaralandı. Taraftarları taşıyan 07 SG 427 plakalı otobüsün şoförü 46 yaşındaki Ali Özer, maçtan sonra eskortlar eşliğinde Kayseri\'den çıktıklarını, emniyetin belirlediği güzergahı kullandıklarını söyledi. Kayseri\'den yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta her biri en az 20 kişiden oluşan 3 grubun aracı taşladığını iddia eden Özer, \"Çok büyük bir kaza atlattık. Can kaybı da yaşanabilirdi. Ama bu kadarına şükrediyoruz\" dedi. Saldırı sırasında pompalı tüfek de kullanıldığını ileri süren Özer, \"Otobüste o anda 54 kişi vardı. Soğukkanlı davranmaya çalıştım. 54 kişinin hayatının bana bağlı olduğunu düşündüm. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadım\" diye konuştu. Özer, Antalyaspor için deplasmanlara gitmeye devam edeceğini sözlerine ekledi. HAVAİ FİŞEKLE SALDIRDILAR Saldırı sırasında otobüste bulunan taraftarlardan Döndü Yıldırım ise seyir halindeyken havai fişekli, silahlı ve taşlı saldırıya uğradıklarını söyledi. Otobüsün camlarının kırıldığını anlatan Döndü Yıldırım, \"Şoförler olay yerinde durmadan devam etti. Akaryakıt istasyonunda durduk. Çok korktum. Başıma ilk kez böyle bir olay geldi. Ama bunu yaşadım diye de deplasmanlara gitmemezlik yapmayacağım. Antalyaspor\'u yalnız bırakmayacağım\" dedi. ORGANİZE SALDIRI Otobüste bulunan Grup 1966 Antalyaspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Güneyarslan, şunları kaydetti: \"Bir anda silahla ateş açıldı. Havai fişek ve taşlarla saldırdılar. Hava fişek şoförün olduğu cama isabet etti. Hareket halindeydik. O anda şoför panikleseydi facia yaşayabilirdik. Organize yapılmış bir saldırı. Önde oturuyordum. Ön cama doğru gelen havai fişek, arkasından tekrar bir pompalı sesi. Ardından taşlar atılmaya başlandı. Enterasandır 3 gruba ayrılmışlardı. Bir gruptan kurtulsanız bile diğerinden kurtulma şansınız yok. Kadınlar çığlık atmaya başladı. Otobüs sağa, sola gitmeye başladı. İnsanlar panik halinde kapılara saldırdı. Şans eseri şarampole yuvarlanmaktan kurtulduk. Tamamıyla organize yapılmış bir şey.\" SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR Grup 1966 Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Yılmaz Yıldız ise maç öncesinde bir gerginlik olduğunu bildiklerini ifade etti. Antalya\'dan çıkmadan önce Kayserispor taraftarlarının sosyal medyadan kendilerine hakaret ettiğini anlatan Yıldız, şunları söyledi: \"Bizim Kayseri\'ye gitmememizi istediler. Taşlanacağımızı, otobüslerimize zarar verileceği yönünde bilgileri almıştık. Ortam gerilmesin diye arkadaşlarımıza sağduyulu olmaları yönünde talimat vermiştik. Maçın bitimine 10 dakika kala sosyal medyadan, Kayseri\'nin içinden başlayıp, Avanos\'tan Ürgüp\'e kadar bize saldıracakları haberini aldık. Oradaki emniyet mensuplarına bunu aktardık. Bu ilçelerin olduğu yere kadar eskort talep ettik. Ama ne hikmetse emniyet görevlileri bizi şehir dışına kadar bıraktı. Avanos mevkisine yaklaşırken tarlalardan, bir suç örgütü gibi sağdan soldan silahlı, taşlı saldırıya uğradık. Silahlı saldırı sonrasında otobüsün her yeri delik deşik oldu. Otobüsün içerisinde kadınlar, aileler vardı. Yaralanan arkadaşlarımız oldu.\"