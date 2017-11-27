(Görüntülü Haber) Antalyaspor Başkanı Öztürk: "Fenerbahçe'ye geçeceğim söylentileri çok çirkin"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, maçta ince bir hakem hatasının olduğunu ve bunun göze battığını söyledi. Öztürk, Fenerbahçe\'ye geçeceği söylentilerini ise “Hiç yorum dahi yapmak istemiyorum. O söylenti bile bana çok çirkin geliyor\" dedi.



Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Antalyaspor evinde Fenerbahçe\'yi ağırladı. Fenerbahçe\'nin 1-0\'lık üstünlüğüyle sona eren maçın ardından Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, karşılaşmayı değerlendirdi. 90 dakika boyunca iki takımın da diri bir oyun sergilediğini ancak hakem kararında ince bir hata olduğunu vurgulayan Öztürk, “Golden sonra maç onların istediği yönde gitti. Hakemin de biraz düşük performans gösterdiğini düşünüyoruz. Biraz şey olduğunu düşünüyorum. Yani biraz ince olur ya hani. Öyle hakemi bağlayacak büyük bir karar olmadı ama açıkçası o ince karar biraz göze battı\" dedi.



“FENERBAHÇE\'YE GEÇECEĞİM SÖYLENTİSİ ÇOK ÇİRKİN\"



Antalyaspor Kulüp Başkanlığı\'ndan istifa ettiği için adının Fenerbahçe yönetiminde anılmasının sorulması üzerine Öztürk, söylemleri çok çirkin bulduğunu söyledi. Bu türden söylemlerin kulübe ve taraftara büyük saygısızlık olduğunun altını çizen Ali Şafak Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:



“Ben bunu başkanı olduğum camiaya bir hakaret olarak algılarım. Ben burada bir futbol kulübünün başkanıyım. \'Bırakıp gitti başka kulübün başkanı olacak\' demek büyük saygısızlık olur. Taraftarımıza büyük saygısızlık olur. O açıdan bu konuda hiç yorum dahi yapmak istemiyorum. O söylenti bile bana çok çirkin geliyor.\"



Ali Şafak Öztürk yeniden aday olmayacağı konusunda ise bir süreç ilerlediğini ve genel kurul tarihine kadar sürece bakacağını söyledi.



Öte yandan Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım ise açıklama yapmadan protokol kapısından çıkış yaparak stattan ayrıldı.