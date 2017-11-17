(Görüntülü Haber) Antalyaspor Başkanı Öztürk: "Antalya şehrinin ve Antalyaspor'un bağırsaklarını temizlemesi lazım"

\"Menderes Başkan benim ağabeyimdir\" \"O bize kızar, biz ona kızarız\" \"Daha iyi yöneteceğini düşünen insanlar çıksınlar\" \"Antalya\'da, utancından dışarı çıkmaması gereken insanlar, şu anda planlar yapıyor\" \"Şu anda görevimizin başındayız\" \"Nasri\'ye Çin, ABD ve Meksika\'dan teklif var\" Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, olağanüstü genel kurul kararı ile ilgili süreci, pazartesi günü yapacakları yönetim kurulu toplantısı sonrası duyuracaklarını belirterek, \"Antalya şehrinin ve Antalyaspor\'un bağırsaklarını temizlemesi lazım. Kendi çıkarları için şehre ve spor kulübüne zarar veren, ihanet eden insanlar var\" dedi. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Hasan Subaşı Tesisleri\'nde düzenlediği basın toplantısında, iki gün önce olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını hatırlattı. Genel kurulla ilgili sürecin devam ettiğini aktaran Öztürk, pazartesi yönetim kurulu toplantısı yapmayı planladıklarını söyledi. Başkan Öztürk, toplantı sonrası süreçle ilgili kararı en çabuk ve en iyi şekilde kamuoyuna duyuracaklarını dile getirdi. İki gün önce yaptığı toplantıda duygusal anlar yaşadığı için konuşmasını tamamlayamadığını aktaran Öztürk, sözlerini tamamlamak için yeniden basın toplantısı düzenlediklerinden bahsetti. \"MENDERES BAŞKAN BENİM AĞABEYİMDİR\" İki gün önceki toplantının ardından kendisine yönelik düşüncelerin olumlu olduğunu belirten Öztürk, taraftarın kendisine çok büyük destek verdiğini vurguladı. Taraftara teşekkür eden Ali Şafak Öztürk, genel kurul kararı almalarının ardından tamamlayamadığı konuşmasını bitirmek istediğini söyledi. Duygulanması nedeniyle tamamlayamadığı konuşmasında teşekkür sırasına uymayan kişiye hem teşekkür hem de sitem edeceğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti: \"Konuşmamım devamı gelmedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel hakkında şu anda bile bazı dedikodular yapılıyor. Bizim aramızdaki ilişki üzerine çok şeyler söyleniyor. Menderes Türel benim abimdir. Biz birisine muhtaç olduğumuzdan, çekindiğimizden, sevmediğimizden ya da farklı çıkarlar peşinde koştuğumuzdan öyle davranmadık. Hepsi gerçekti düşüncelerimizin. Onun da bize zaman zaman sitemleri oldu. Biz dün beraberdik, sohbetimizi yaptık. O da babam konusunda \'Fikret ağabey babam gibidir, sen de kardeşimsindir\' dedi. Biz de aynı şekilde görüşümüzün bu olduğunu söyledik. Menderes Başkan benim ağabeyimdir. Ben attığı tweete bile çok şaşırdım. Çünkü Antalyaspor\'a yaptıklarını açıklamasına bile gerek yok.\" \"O BİZE KIZAR, BİZ ONA KIZARIZ\" Menderes Türel\'in Antalyaspor\'un onursal başkanı olduğunu vurgulayan Öztürk, \"Kulübe çok büyük katkıları olmuş bir insandır. Antalyaspor\'un geleceği için en büyük katkıyı sağlayacak insandır. Politik kariyeri ne olursa olsun bu böyledir. Biz iki kelimemizle de değiştiremeyiz. Şu da vardır. Bizim kırgınlıklarımız olur. O bize kızar biz ona kızarız. Bunlar da olacaktır. Biz böyle şeyleri de aramızda geçiriyoruz. Ama sonuç olan Antalyaspor\'un iyiliğidir, başarısıdır, geleceğidir. Biz de elimizden geleni yapmaya hazırız, Menderes Başkan da hazırdır. Umarım yeterince açığımdır\" diye konuştu. \"DAHA İYİ YÖNETECEĞİNİ DÜŞÜNEN İNSANLAR ÇIKSINLAR\" Genel kurul kararı aldıklarını açıkladığı toplantıda \'Antalyaspor\'un başarısı istenmiyor ya da bizimle başarı istenmiyor\' sözlerini sarf ettiğini hatırlatan Öztürk, sözlerini söyle sürdürdü: \"Olağanüstü genel kurula gitme amacımız da bunu görmekti. Eğer başkaları başka şekilde başarılı olacağını düşünüyorsa hamle yapsın. Adaylar gelsin. Daha iyi yöneteceğini düşünen insanlar çıksınlar. Burada 1.5 senede gördüğümüz şu ki; Antalyaspor\'a zarar veren kişiler var. Her kulüpte olabilir bunlar. Eğer bu organize şekilde oluyorsa ve çeşitli konularda da kendi menfaatlerini üst düzeyde ileri çıkararak zarar vermeye çalışılan hamleler geliyorsa, bunları daha iyi araştırmak, konuşmak lazım. Antalya şehrinin ve Antalyaspor\'un bağırsaklarını temizlemesi lazım. Burada kendi çıkarları için şehre ve spor kulübüne zarar veren, ihanet eden insanlar var. Bu kulübü yönetmek isteyenler, yönetiminde olmaya çalışanlar, buradan çeşitli finansal kazanç bekleyen, ün bekleyenler var. Bunlar normaldir ama bu kadar organize şekilde olması, bazı şeylerin üstü kapalı olması ve konuşulmaması bizi çok rahatsız ediyor.\" \"ANTALYA\'DA UTANCINDAN İNSAN İÇİNE ÇIKMAMASI GEREKEN İNSANLAR, ŞU ANDA PLANLAR YAPIYOR\" Geçen sene Antalyaspor tarihininin en büyük başarısını elde ettiklerini ve daha yüksek hedefe yönelik hamleler yaptıklarına değinen Ali Şafak Öztürk, takımdaki ahengin bozulması için kasıtlı haberler çıkarıldığını belirtti. Oyuncu maliyeti hakkında 5-6 defa, çoğu yanlış olan haberler yapıldığını aktaran Öztürk, \"Bazı şeyler konuşulmalı ama bizim enerjimiz kalmadı. Bazı kişiler ve oluşumlarla muhatap da olmak istemiyoruz. Bu oluşumlar Antalyaspor\'a kişisel kazanç sağlamak amacıyla Antalyaspor\'a zarar veriyor. Bu sene başından beri daha organize olup maksimum zarar verilebilecek şekilde yönetilmeye çalışıyor. Antalya\'da utancından insan içine çıkamaması gereken insanlar şu anda planlar yapıyor. Şöyle olacak, yönetime geleceğiz diye. İnsanların bize bakışı ortada, göz gezdirince insanların bakış açısı ortada. Biz elimizden geleni bu süreçte en iyi şekilde yaptık. Bundan sonraki süreçte de en iyi şekilde Antalyaspor\'un menfaatleri doğrultusunda bu süreci yönetmeye çalışacağız\" diye konuştu. \"ŞU ANDA GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ\" Ali Şafak Öztürk, gazetecilerin, \"Aday olmayacak mısınız\" sorusuna \"Şu anda görevimizin başındayız ve görevimizin başında olduğumuz sürece en iyi şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Süreç içerisinde göreceksiniz. Ama ben kesinlikle isterim ki; sadece bizim adımıza değil gerçekten iyi şeyler yapabileceğini düşünen insanlar çıksınlar. İlla art niyetli insanlar olacak diye düşüncemiz yok. Antalyaspor adına gerçekten güzel bir oluşum çıkarsa, hatta bizim de destekleyeceğimiz oluşum çıkabilir. Antalyaspor\'a yapabilecekleri şeyleri inandığımız kişiler çıkarsa biz de bunu en iyi şekilde destekleyebiliriz. Gerçekten Antalyaspor yararına biri çıkarsa biz de destekleriz\" yanıtını verdi. Öztürk, gazetecilerin sorusu üzerine dernek başkanı ile anonim şirket başkanının aynı olması yönünde düşüncelerinin olduğundan bahsetti. \"NASRİ\'YE ÇİN, ABD VE MEKSİKA\'DAN TEKLİF VAR\" Nasri\'nin maliyeti hakkındaki eleştirilere cevap veren Öztürk, \"Nasri\'nin serbest gitmesini bırakın, bonservis verip almak isteyen kulüp bulursunuz. Şu anda çeşitli ülkelerden talep var. Çin, ABD, en son Meksika\'dan geldi. Sadece Nasri için değil Menez, Sandro için de var. Bunlar yatırım. Geri dönüşü olabilecek yatırımlardır. Nasri birkaç maç iyi oynasın 10 milyona, belki 15 milyona satacağız. Çok iyi şartlarda alındı oyuncular. Performans sergiledikçe para kazanabilecek yapıda sözleşmesi var. Bu sene ödediğimiz fiyatı tamamen Ocak ayında çıkarabilecek tablo var\" diye konuştu. ALİ KOÇ YÖNETİMİNDE YER ALACAĞI İDDİARALARINA YANIT \'Stat ismine Opet mi sponsor olacak\' şeklinde gelen bir soruya Öztürk, belirli nedenlerle bu düşüncenin durdurulduğunu ve stadın daha uzun süreli kiralanmasına yönelik bazı çalışmalar olduğunu dile getirdi. Öztürk, olağanüstü genel kurul kararı sonrası Fenerbahçe\'de Ali Koç\'un yönetiminde yer alacağı yönünde iddialar hakkında Öztürk, \"İşime konsantre olmak istiyorum. Ben Antalyaspor gibi kulüpte başkan iken listede yönetici olarak yer almak falan... Bunları kim çıkarıyorsa onlar cevaplasın\" dedi.