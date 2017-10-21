(Görüntülü Haber) Antalyaspor - Kasımpaşa maçının ardından

Leonardo Araujo: \"Acı çekerek bugünlere geldik\"



Kemal Özdeş: \"Eşit şartlarda oynamak istiyoruz\"

Süleyman EKİN - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, (DHA)





Süper Lig 9\'uncu hafta maçında Antalyaspor Kasımpaşa\'yı 2-1 yendi.



Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo maçtan sonra yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyledi. İki mağlubiyetten sonra kazanmanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Leonardo Araujo, \"Hakikaten çok zorlu bir süreçten geçtik. Ama biz fedakarlık yaparak, tabiri caiz ise antrenmanlarda acı çekerek, bugünlere kadar geldik ve bugün galip gelmeyi başarabildik\" dedi.



Ligin 6\'ncı haftasından bu yana sistem ve taktik anlamında birçok oyuncu değişikliğine gittiklerini kaydeden Leonardo Araujo, bugün galibiyeti hak eden tarafın kesinlikle kendileri olduğunu söyledi.



SAMİR NASRİ\'NİN PROTESTO EDİLMESİ



Bir gazetecinin taraftarların Samir Nasri\'yi protesto etmesini hatırlatması üzerine Leonardo Araujo, protestonun nedenini bilmediğini belirtti. Genç futbolcu Harun Alpsoy\'un performansının sorulması üzerine ise Araujo şunları söyledi:



\"Bu da benim için diğer mutluluk nedeni. Harun\'un oynaması çok önemliydi. Onun cesareti ve ileride onun kazanacağı tecrübe için de önemliydi. Harika bir oyuncu. Yetenekli, uzun ve kısa paslardaki yeteneği hakikaten gözle görünür ve takdir edilir diyebilirim. İçinde bulunduğumuz durum onun için de bir sınavdı ve bu sınavı iyi bir şekilde atlattı. Zor maçta ona forma verdik. O da görevini yerine getirdi. Maalesef onu çıkarmam gerekiyordu. Çünkü bir sarı kartı vardı.\"



\"HAKEM KARARLARINI ELEŞTİREN BİRİ DEĞİLİM\"



Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş\'in hakemi eleştirdiğini hatırlatılması üzerine ise Leonardo Araujo, \"Hakem kararlarını eleştiren bir kişi değilim. Ama o pozisyonu çok iyi göremedim. Hakemlerin aldıkları kararlar bazen hatalı olabilir. Baktığınızda geçen hafta biz de Göztepe karşısında 10 kişi kalmıştık. Bu futbolun bir parçası. Her takımın başına gelebilir\" dedi.





KEMAL ÖZDEŞ: \"EŞİT ŞARTLARDA OYNAMAK İSTİYORUZ\"



Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise, takımının geçen yıl çıkış yakalayan Kasımpaşa hüviyetinde oynadığını söyledi. Büyük bölümünü 10 kişi oynadıkları maçta son ana kadar gol atmak için çaba harcadıklarını söyleyen Kemal Özdeş, \"Bugün statta olan seyirciler için zevkli ve çekişmeli bir maç oldu. Çok fazla futbol konuşmak istemiyorum. Üzülüyorum. 23 yıldır antrenörlük yapıyorum. Buralara gelebilmek için çok büyük mücadeleler verdim. Maçın bir anı var ki, çok net herkesin gördüğü, rakip takımın antrenörünün gördüğü bir pozisyonda hakem cesaret edip rakip oyuncuya sarı kart gösteremedi. İki dakika sonra o futbolcuyu rakip takımın antrenörü oyundan aldı. Ondan daha zayıf bir pozisyonda ise benim oyuncuma, orta alanda gol pozisyonu olmayacak bir pozisyonda ikinci sarı kartı çok kolay gösterdi\" dedi.



Sahada emek harcayan futbolcu, teknik adamlar ve kulüpler için futbolun bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Kemal Özdeş, \"Çeyrek asır zamandır ben mücadele veriyorum. Bakıyorum bazı hakemlerimiz için bu bir hobi. Belki bir para kazanma alanı. Ama eşit şartlarda oynansın istiyorum. Ligin 9\'uncu haftasında takıma, puana, şehre göre maç yönetilmemeli. Buna çok üzülüyorum. Antalyaspor kaliteli bir takım. Geçen hafta Göztepe maçını da kazanabilirdi. Üzüldüğüm eşit şartlarda oynayamamak. Bundan sonra aynı oyunu sürdürmek. Kalite üretmek önceliğimiz olacak. Hem kulübüm, hem takımım bunu üretebilecek güçte\" diye konuştu.