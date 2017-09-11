(Görüntülü Haber) Antalyaspor - Galatasaray maçının ardından - 2

ÇALIMBAY: GALATASARAY\'IN BASKSINA BASKI İLE KARŞILIK VERDİK Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında karşılamayı değerlendirdi. Maçta kesinlikle galibiyeti düşünen bir oyun sergilediklerini belirten Çalımbay, bu şekilde oynadıklarını söyledi. Galatasaray\'ın baskısına baskıyla karşılık verdiklerini anlatan Çalımbay, \"Galatasaray\'ın gücünü biliyorduk. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Galatasaray\'ın ilk yarıda Gomis\'in attığı gol dışında pozisyonu yoktu. Biz son paslarda dikkatli olamadık. Biraz daha dikkatli olsaydık galip gelebilirdik. Galibiyeti istedik ama eksik arkadaşlarımızın olması bizim için dezavantaj oldu\" dedi. Sakat oyuncularının olduğunu ve onların olmaları dahilinde skorun daha farklı olacağını ifade eden Rıza Çalımbay, \"Dün hem Nasri\'de yırtık olması hem de Deniz\'in hastaneye kaldırılması bizim için dezavantaj oldu. Onlar olsaydı daha alternatifli olacaktı ama herşeye rağmen maçın başından sonuna kadar kazanmak için oynayan bir Antalyaspor vardı. Yolumuz daha çok uzun, ideal 11\'imizi bulmadık. Hazır olmayan arkadaşlarımız var. Onlarda katılırsa çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bu belli ki 3 haftayı alacak. 3 haftayı kayıpsız atlattıktan sonra çok iyi bir kadroyla hazır olacağız\" diye konuştu. Sahanın zeminin bozuk olduğuyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Rıza Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı: \"Bizim zeminimiz yeni. Akhisar maçında istenilen seviyede değildi. Şu an biraz daha düzelmiş hali. Biz diğer takımlar gibi rahat antrenman yapamıyoruz. Maalesef diğer takımlar gibi çalışamıyoruz. O yüzden buradaki bazı yerlerin güneş almaması ve nem oranı olması böyle bir durumu olduğu için görüyorsunuz. Sahanın zemini Göztepe-Eskişehir maçından kalma. Herkesin stat konusunda Antalyaspor\'a yardım etmesi lazım. Burada TFF ve herkesin Antalyaspor\'a yardım etmesi lazım. Sahamızı açtık ve sahamızın birçok yeri yanmış durumda. Arkadaşlarımı bu kadar kısa sürede bu duruma getirdiği için tebrik ediyorum.\"