(Görüntülü Haber) Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

ALANYA\'DA KAR YOLU KAPATTI, MAHSUR KALANLAR KURTARILDI Antalya Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Kızılcaşehir Mahallesi\'nde sürücüler zor anlar yaşadı. Kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan sürücüler Alanya Belediyesi Çözüm Masası\'nı arayarak yardım istedi. Olaya müdahale eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri greyder ve iş makineleriyle yolu ulaşıma açtı. Yolda yaklaşık 1 saat mahsur kalan 50 araç kurtarılırken, vatandaşlar ilk kez bu yolda kar gördüklerini söyledi. Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)