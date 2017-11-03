(Görüntülü Haber) Antalya'da zincirleme trafik kazası

Bülent TATOĞULLARI ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 29 yaşındaki Adem Doğan yaralandı. Konyaaltı İlçesi Dumlupınar Bulvarı\'ndaki kaza, dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Kepez İlçesi\'nden Antalyaspor Kavşağı yönüne seyreden 55 yaşındaki Yılmaz A.\'nın kullandığı 15 DC 500 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Adem Doğan yönetimindeki 07 ESU 38 plakalı otomobile arkadan çarptı. 2 aracın daha karıştığı zincirleme kazada, Adem Doğan çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Doğan, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Kazanın ardından inceleme başlatan polis, Yılmaz A.\'nın 2.49 promil alkollü olduğunu tespit etti. Yılmaz A.\'nın ehliyetine el koyan polis, para cezası uyguladı. Yılmaz A., çekici arkasında takılı otomobilinin götürülmemesini istedi. Hasarlı aracına binerek çalıştırmak isteyen Yılmaz A. polise, Beni bırakın da gideyim diye tepki gösterdi. Araçtan indirilen Yılmaz A., işlemler için polis aracına götürüldü.