T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Antalya'da yıllardır beklenen tren, kara yoluyla getirildi (1)

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DEMİR yolu ulaşımına sahip olmayan Antalya'nın 100 yılı aşkın süredir beklediği tren, Kepez Belediyesi tarafından Dokuma Park'ta sergilenmek üzere kara yoluyla TIR üzerinde getirildi

21 Aralık 2017 20:29

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DEMİR yolu ulaşımına sahip olmayan Antalya\'nın 100 yılı aşkın süredir beklediği tren, Kepez Belediyesi tarafından Dokuma Park\'ta sergilenmek üzere kara yoluyla TIR üzerinde getirildi. Kepez Belediyesi\'nce, demir yolu ulaşımının olmadığı Antalya\'da, çocuklara trenin nasıl bir ulaşım aracı olduğunu göstermek amacıyla Dokuma Park\'ta sergilenmek üzere Afyonkarahisar\'ın Dinar ilçesinden alınan trenin 23 metrelik vagon kısmı, kara yoluyla Antalya\'ya getirildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları\'ndan (TCDD) alınan Antalya\'nın ilk treni, kent girişinde öğle saatlerinde karşılandı. Kepez Belediyesi zabıta ekiplerinin eskortluk yaptığı TIR\'ın üzerindeki trene ait vagon Dokuma Park\'a indirildi. Antalya\'da raylı ulaşım ve tren olmadığını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Antalyalı çocuklar trenin nasıl bir ulaşım aracı olduğunu bilmiyor. Hem onlara trenin nasıl bir ulaşım aracı olduğunu anlatmak hem trenin üzerindeki derin tarihi hissettirmek amacıyla Antalya\'ya tren getirelim, çocuklara gösterelim; dedik. Bu tren, sadece bakılacak bir tren olmasın, onun ötesinde çocukların hoşlandığı bir fonksiyonu da yükleyelim; istedik. Çocuklara biz, kitap okumayı öğretmeye çalışıyoruz. Kitap okumanın güzelliğini anlatmaya çalışıyoruz. İçine bir çocuk kütüphanesi ve atölye yapacağız. Hem çocuklar el becerilerini geliştirsin hem de keyifli bir ortamda çocuklara kitap okutalım istedik\" dedi. Trenin sadece vagonuyla sınırlı kalmayacağını da kaydeden Başkan Tütüncü, “Burada güzel bir ray üzerinde sergilenecek. Bu projenin ikinci etabında da çok güzel bir Anadolu istasyonu yapacağız. Anadolu istasyonuna, tren park etmiş vaziyette peronda ve istasyon içinden geçerek, hem trenin tarihi hem de Anadolu\'daki o demir ağlarla ana yurdu dört baştan ördüğümüz zamanların tarihini en iyi şekilde anlatsın istiyoruz. Bu, çok sevimli bir tren, hepimizi çok heyecanlandırıyor. Demir yolu taşımacılığı, çok asil bir taşımacılık türü. Üzerinde pek çok hatıra ve hikayenin olduğu bir taşımacılık türü. Hem çocuklara burada trenin nasıl bir ulaşım aracı olduğunu göstereceğiz hem de neşeli bir ortamda onlara kitap okutacağız. Bu, bizim için büyük bir mutluluk vesilesi ve ben de herkes kadar çok heyecanlıyım\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHADEMİRAntalyaKepez BelediyesiDokuma ParkTIRAfyonkarahisar DinarTürkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları TCDDKepez Belediye Başkanı Hakan TütüncüHemBuKitapTreninBaşkan TütüncüAnadoluDemir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24