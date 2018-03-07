T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Antalya'da yarı ahşap ev yandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, 2 katlı yarı ahşap ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

07 Mart 2018 18:39

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, 2 katlı yarı ahşap ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Muratpaşa ilçesi Kızılsaray 75 Sokak\'ta kullanılmayan 2 katlı yarı ahşap evde, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm evi sardığı yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Yaklaşık bir saatte söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATOĞULLARIANTALYA DHA ANTALYAMuratpaşaKızılsaraySokakAlevlerinAntalya Büyükşehir BelediyesiSöndürmeYaklaşıkYangının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24