(Görüntülü Haber) Antalya'da yarı ahşap ev yandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, 2 katlı yarı ahşap ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Muratpaşa ilçesi Kızılsaray 75 Sokak\'ta kullanılmayan 2 katlı yarı ahşap evde, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm evi sardığı yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Yaklaşık bir saatte söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.