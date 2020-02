(Görüntülü Haber) Antalya'da Türkiye'nin ilk 'Parkinson Okulu'

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nce Türkiye\'nin ilk \'Parkinson Okulu\' hayata geçirildi. Okulda, seminer ve egzersiz programlarıyla Parkinson hastaları ile yakınlarının yaşam kalitelerinin artırılması hedefleniyor. Antalya, Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) bünyesinde, kısa süre önce, Parkinson hastalarına yönelik özel egzersiz programı başlatan Büyükşehir Belediyesi tarafından bu kez de hastalığın teorik bilgisinin verilmesi için \'Parkinson Okulu\' hayata geçirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü\'nün ortak çalışması olan \'Parkinson Okulu\'nda derslere başlandı. AKM Perge Salonu\'nda Prof. Dr. İsmail Tufan ve Uzm. Dr. Melih Vural\'ın konuşmacı olarak katıldığı eğitim seminerinde, Parkinson hastalığı her yönüyle ele alındı. Seminerden önce katılımcılara egzersiz yaptırıldı. \'DİĞER ŞEHİRLERE ÖRNEK OLACAK\' Parkinson hastalarına ve yakınlarına sunulan eğitim modelinin Türkiye\'de ilk kez Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nce uygulandığını kaydeden Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı ve öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Tufan, “Bu, çok gurur verici bir gelişme. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in desteğiyle hasta ve yakınlarına yönelik \'Parkinson Okulu\'nu hayata geçirdik. Diğer şehir ve ilçe belediyelerin örnek alacağı projeye bugün startını veriyoruz\" dedi. \'HAYATI YENİDEN KUCAKLAYACAKLAR\' Okul ile amaçlananı anlatan Prof. Dr. Tufan, “Hasta ve yakınlarına eğitim verilmek suretiyle onların bu hastalık süresince karşılaştıkları sorunları en aza indirmek ve yaşam kalitelerinde bir farklılık yaratmak. Bu kapsamda hasta ve yakınlarımıza bir taraftan bilgilendirici seminerlerle teorik bilgi verirken, ASFİM merkezinde de onların yaşam kalitelerini artıracak egzersiz programları verilecek. Böylece hastalarımızın hayatı yeniden kucaklamalarını sağlayacağız\" diye konuştu. \'ARTIŞ GÖSTEREN HASTALIK\' Uzm. Dr. Melih Vural ise Parkinson hastalığının kronik olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Parkinson, dopamin üreten beyin hücrelerinin kaybıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Parkinson, sinir hücre harabiyeti sonucunda gelişen hastalıklar arasında Alzheimer hastalığından sonra ikinci sıklıkta görülen hastalıktır. Hastalığın görülme sıklığı için şöyle bir örnek verebiliriz. Antalya\'nın nüfusu 1.5 milyon kabul edersek her yıl 300 kişi Parkinson oluyor. Hastalık genellikle 50 yaşın üstünde ortaya çıkıyor ama çok daha erken yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Bunların 20\'de biri 20 yaşın altında ortaya çıkıyor. Yaş ilerledikçe ortaya çıkma ihtimali de artıyor. Her iki cinsiyette de eşit görülüyor.\" Parkinson hastalığında hareket etmenin ve egzersiz yapmanın tedavinin vazgeçilmez parçasını oluşturduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Vural, “Denge egzersizleri ve yaşam tarzı değişiklikleri faydalı olabilmektedir. Konuşma bozukluğu gelişen hastalarda konuşma ve dil terapistlerinin de faydası olabilmektedir\" dedi.