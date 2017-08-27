T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Antalya'da orman yangını (3)

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı

27 Ağustos 2017 22:20

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü. Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkiinde saat 15.45\'te başlayan orman yangınına Antalya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter, 1 amfibik uçak ve 12 arazözle müdahale etti. Sarp alanda yerleşim yerlerine yakın noktada etkili olan yangının söndürülmesine çok sayıda orman işçisinin yanı sıra çevre sakinleri de destek verdi. Ekipler, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle çalışmaları güçlükle sürdürdü. Bazı vatandaşlar söndürme çalışmalarını evlerinin balkonlarından izledi. Söndürme çalışmalarına özellikle yerleşim yerlerine yakın noktada ağırlık verildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerek, yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Levent YENİGÜNKEMER Antalya DHAANTALYA KemerYangındaMahallesi SarıörenAntalya OrmanMüdürlüğüSarpEkiplerBazıSöndürmeYangınBölgede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24