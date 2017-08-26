(Görüntülü Haber) Antalya'da orman yangını

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)ANTALYA\'nın Aksu İlçesi\'nde, 4 farklı noktada çıkan orman yangınında yaklaşık 50 dönüm alan zarar gördü. Kumköy Mahallesi\'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine havadan hızla müdahale eden ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Ancak aynı bölgede öğle saatlerinde 4 farklı noktada yeniden başladı. Mahalle sakinleri su tankeri ve ilaçlama motorlarıyla alevlere müdahale ederken, haber verilmesi üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. 2 helikopter ve 1 uçağın havadan katıldığı söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü. Yoğun çabalar sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarına destek veren Kumköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Oruç, yangında yaklaşık 50 dönüm alanın zarar gördüğünü söyledi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, sabotaj iddiaları üzerine bir şüpheli gözaltına alındı.