(Görüntülü Haber) Antalya'da öğrenci servislerine sıkı denetim

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servislerini denetledi. Kentin çeşitli cadde ve sokaklarında gün boyu yapılan denetimlerde, servis şoförlerinin ehliyetleri, ruhsatları, sigorta belgeleri, izin belgesi, servis belgesi, öğrenci sayısı, araç sesli ikaz sistemi, emniyet kemeri gibi kontroller yapıldı. Son 1 haftada 475 servis minibüsü denetlenirken, 24\'üne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde araç içerisine giren trafik polisleri öğrencilere emniyet kemerinin önemini ve okul çantalarının koltuk altına alınması uyarısında bulundu. Uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirten Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Sincanlıoğlu, geçen yıl yapılan denetimlerde toplamda 945 araca ceza kesildiğini hatırlatarak, bu cezaların 329\'unun sürücünün kendisine, 616\'sının ise plaka kesildiğini söyledi. Sincanlıoğlu, \"Ayrıca denetimlerde arkadaşlarımız araçlarda hareketlilik arz eden çantaların koltuk altlarına konulması gibi uyarılarda bulunuyor. Belirlenen kurallara uymayanlara ceza kesiyoruz\" dedi. Servis şoförü Çağlar Muratoğlu, denetleme yapan polislere teşekkür ederek, \"10 yıllık şoförüm. İki okuldan öğrenci taşıyorum. Öğrencilerin sağlıklı ve sıhhatli evlerine ulaşmalarını sağlıyoruz. En çok emniyet kemeri ve evraklara dikkat ediyoruz\" dedi. Türkiye\'de yaşanan olaylardan etkilendiklerini sözlerine ekleyen Muratoğlu, \"Türkiye\'de bir servis şoförünün hatası, 3 milyon şoför varsa hepsini etkiliyor. Ceremesini onlar çekiyor. Buradakiler hepimizin çocukları. Denetimler sürekli yapılsın\" diye konuştu. Fazla yolcu taşımaktan 95 TL ceza kesilen servis şoförü Hüseyin Peker ise 7 yılda ilk kez ceza yediğini söyledi.