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(Görüntülü Haber) Antalya'da kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, otomobil ve taksinin çarpışmasıyla meydana kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

21 Eylül 2017 15:36

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, otomobil ve taksinin çarpışmasıyla meydana kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, Kepez İlçesi Gazi Bulvarı Düden Kavşağı\'nda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Hal Kavşağı\'ndan Düden Kavşağı yönüne giden İsmet Pehlivan\'ın kullandığı 06 HP 350 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil karşı şeride geçerek, Nurettin Şekerci idaresindeki 07 T 2789 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, sürücüler İsmet Pehlivan ile Nurettin Şekerci ve Pehlivan\'ın aracındaki Ali Gazi ile Ali Güzelce öldü. Daha önce öldüğü açıklanan Tayfur Dikmen\'in ise adının Ferdi Dikmen olduğu, kazada ağır yaralandığı tespit edildi. İsmet Pehlivan\'ın kullandığı araçtaki Ferdi Dikmen\'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde tedaviye alındığı, hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Adli Tıp Kurumu Morgu\'ndaki incelemeden sonra sürücüler Pehlivan ve Şekerci ile ölen Ali Gazi ve Ali Güzelce\'nin cenazeleri toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı.

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