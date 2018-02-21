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(Görüntülü Haber) Antalya'da karla mücadele çalışması

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Akseki ilçesinde 12 mahallenin kullandığı ve Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlantı sağlayan yayla yolu kar nedeniyle kapandı

21 Şubat 2018 20:07

ANTALYA (DHA) - ANTALYA\'nın Akseki ilçesinde 12 mahallenin kullandığı ve Konya\'nın Seydişehir ilçesine bağlantı sağlayan yayla yolu kar nedeniyle kapandı. 6 kilometrelik yol Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinatörü İbrahim Özkan, Akseki\'de 12 mahallenin Konya\'nın Seydişehir ilçesine gidebilmesi için kullandıkları bağlantı yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığını söyledi. Yolun ulaşıma açılması için dün çalışma başlattıklarını belirten İbrahim Özkan, ilk etapta Süleymaniye Mahallesi\'nden başlayan ve Seydişehir ilçesine bağlanan yolun açıldığını belirtti. Akseki sınırlarında yol açma çalışmaları yaptıklarını anlatan Özkan, kar kalınlığının yer yer 1.5 metreye yakın olduğunu kaydetti. Süleymaniye Mahalle Muhtarı Ali Öz, Süleymaniye ile Seydişehir arasında bulunan yolun karla kapalı olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yolun açıldığını söyledi.

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