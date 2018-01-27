(Görüntülü Haber) Antalya'da kar izdihamı

İbrahim LALELİ- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da, çocuklar kartopu oynayabilsin diye yaylalardan kamyonlarla 200 ton kar getirildi. Dokuma Park\'a boşaltılan karı gören çocuklar önce şaşırdı ardından kartopu oynayarak bu anların keyfini çıkardı. Kepez Belediyesi tarafından organize edilen kar şenliği renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar kartopu oynayabilsin diye, yaylalardan kamyonlarla getirilen 200 ton kar, Dokuma Park\'taki şenlik alanına boşaltıldı. 4 metre yüksekliğindeki kar yığını üzerine çıkan çocuklar, doyasıya eğlendi. 7\'den 70\'e her yaştan Antalyalı karın tadını çıkardı. Şenlik için getirilen kızakları alan çocuklar kar tepesinden kaydı. Kimileri ise yanlarında getirdikleri plastik leğen ve poşetlerin üzerine oturarak kaydı. Çocukların yoğun ilgisinden dolayı kar tepesinde izdiham oldu. Çocuklarıyla kar şenliğine gelen Esra Uslu, çocuklarının çok eğlendiğini söyledi. Antalyalı olarak kar görmekten uzak olduklarını anlatan Uslu, Biz de çocuklarla kartopu oynadık. Karın tadını çıkardık. Çok eğlenceli dedi. LEĞEN ÜZERİNDE KAYDI Antalya\'da oturan 14 yaşındaki Zeliha Tunç da daha önce hiç kar görmediğini söyledi. Kar şenliğinin yapılacağını duyduğunda mutlu olduğunu anlatan Zeliha Tunç, Arkadaşım evinden leğen getirdi. Onun üzerine oturarak kayıyoruz. Çok eğleniyoruz diye konuştu.